Ronda Rousey kritisiert die UFC dafür, nicht fair zu bezahlen: "Einer der schlechtesten Orte, an die man gehen kann"

Ronda Rousey hat über die UFC geschimpft und dem Mixed-Martial-Arts-Promoter vorgeworfen, ihren Kämpfern nicht genug zu zahlen. "Früher war die UFC der beste Ort, an dem man im Kampfsport seinen Lebensunterhalt verdienen und fair bezahlt werden konnte. Und jetzt ist es einer der schlimmsten Orte, an die man gehen kann."

Rousey, 39, wurde 2012 die erste Frau, die bei der UFC unterschrieb, und blieb in sechs Kämpfen ungeschlagen. Sie verlor 2015 gegen Holly Holm, was sie mental beeinträchtigte, und kehrte nie zurück, um mit der UFC zu kämpfen, sondern schloss sich der WWE und anderen unabhängigen Wrestling-Szenen an. Ihr Kampf gegen Gina Carano in Los Angeles am 16. Mai wird ihr erster MMA-Kampf seit ihrer Niederlage 2015 sein (es wird auch Caranos erster MMA-Kampf seit 2009 sein).

Rousey kritisierte die UFC bei einer Medienveranstaltung vor ihrem Kampf gegen Carano, die von Jake Pauls Boxpromoter MVP produziert wurde und auf Netflix gestreamt wird. "Viele von ihnen (Kämpfer), auf Bodenniveau, können nicht einmal ihre Familien versorgen. Sie leben in Armut und kämpfen Vollzeit. Und diese Firma hat gerade 7,7 Milliarden Dollar bekommen. Sie denken über das nächste Quartal nach. Sie denken an die Aktionäre", sagte Rousey (über Reuters). Jake Paul fügte hinzu: "Die UFC stirbt und der MVP ist hier, um zu übernehmen."

Bei der Medienveranstaltung stimmte Francis Ngannou, selbst ein ehemaliger UFC-Champion, Rousey zu. "Wir sind keine Angestellten. Wir sind unabhängige Auftragnehmer und sollten bekommen können, was wir verdienen." Ngannou wird im Co-Hauptkampf gegen Philipe Lins antreten, bevor der Kampf zwischen Rousey und Carano stattfindet.