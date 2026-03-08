Ilia Topuria gegen Justin Gaethje bestätigt als Hauptattraktion beim UFC-Weißen Haus an Trumps Geburtstag

HQ

Doppelte Bombe in der MMA-Welt: Es wurde nicht nur die Rückkehr von Ilia Topuria zur UFC nach seinem freiwilligen Austritt aufgrund persönlicher (und häuslicher) Vorfälle bekannt, sondern auch, dass sein nächster Kampf das UFC-Event im Weißen Haus anführen wird, buchstabshalb vor Donald Trump, am Tag, an dem der US-Präsident 80 wird.

UFC-CEO Dana White kündigte dies gestern Abend während des UFC 326-Events in Las Vegas am Samstag an, angeführt vom Kampf zwischen Max Holloway und Charles Oliveira, bei dem der Brasilianer den Amerikaner einstimmig besiegte.

Die vollständige Veranstaltung namens UFC Freedom 250 während der Feierlichkeiten zum 250-jährigen Jubiläum der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten wurde ebenfalls enthüllt. Trump wollte die größten Namen des Sports anziehen, wie Conor McGregor oder Jon Jones, aber am Ende wird es der amerikanische Mixed-Martial-Arts-Spieler Gaethje sein, der im Januar den Interimstitel im Leichtgewicht gegen Paddy Pimblett gewann und am 14. Juni im Weißen Haus, dem Tag von Trumps Geburtstag, gegen den spanisch-georgischen Champion antrat.