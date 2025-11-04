Iga Swiatek wird bei den WTA Finals von Rybakina betäubt, Madison Keys scheidet aus

HQ

Australian-Open-Siegerin Madison Keys (Nummer 7 der Welt) und Wimbledon-Siegerin Iga Swiatek (Nummer 2 der Welt) mussten sich am Montag bei den WTA Finals in Ryadh, dem letzten Turnier der Saison mit den besten acht Spielerinnen des Jahres, geschlagen geben. Keys war die erste, die bei den WTA Finals ausschied, nachdem sie auch ihr erstes Spiel gegen Swiatek verloren hatte.

In dieser Gruppe der WTA Finals qualifizierte sich die kasachische Spielerin Elena Rybakina als erste für das Halbfinale, nachdem sie Swiatek mit 3:6, 6:1, 6:0 besiegt hatte, wobei die Polin 36 unerzwungene Fehler machte. Die US-Amerikanerin Amanda Anisimova, die gestern ihre Landsfrau Keys besiegte, kann sich am morgigen Mittwoch noch für den letzten Spieltag aus dieser Gruppe qualifizieren: Die Siegerin des Duells Swiatek gegen Anisimova zieht neben Rybakina ins Halbfinale ein.

Kommende Spiele der WTA Finals

Mittwoch, 4. November



Coco Gauff vs. Jessica Paolini: 15:00 Uhr MEZ



Aryna Sabalenka vs. Jessica Pegula: 16:30 Uhr MEZ



Donnerstag, 5. November



Elena Rybakina vs. Madison Keys: 15:00 Uhr MEZ



Iga Swiatek vs. Amanda Anisimova: 16:30 Uhr MEZ

