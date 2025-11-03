WTA-Finals-Siegerin Coco Gauff verliert Erstrunden-Niederlage, Anisimova und Keys kämpfen heute ums Überleben

HQ

In Riad haben die WTA Finals begonnen, und das erste Spiel der Gruppenphase ist ausgetragen. Beim Saisonfinale der Damentennissaison treten die besten acht Spielerinnen des Jahres in zwei Vierergruppen an, wobei die beiden besten Spielerinnen jeder Gruppe ins Halbfinale einziehen. Nach den Matches am vergangenen Wochenende führen Aryna Sabalenka und Jessica Pegula in der Steffi Graff-Gruppe und Iga Swiatek und Elena Rybakina in der Gruppe von Serena Williams.

Coco Gauff, die Vorjahressiegerin und zehn Jahre jünger als Pegula, unterlag ihrer amerikanischen Landsfrau Pegula in drei Sätzen, 6:3, 6:7 (4), 6:2. Amanda Anisimova und Madison Keys, die in der ersten Runde ausgeschieden sind, treffen heute in einem Duell aufeinander, das sie unbedingt gewinnen müssen, wenn sie auf dem Weg ins Halbfinale weitermachen wollen.

Spielplan der WTA Finals für Spiel 2/3 in der Gruppenphase

Dienstag, 3. November



Iga Swiatek vs. Elena Rybakina: 15:00 Uhr MEZ



Amanda Anisimova vs. Madison Keys: 16:30 Uhr MEZ



Mittwoch, 4. November



Coco Gauff vs. Jessica Paolini: 15:00 Uhr MEZ



Aryna Sabalenka gegen Jessica Pegula CET

