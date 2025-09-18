Hyrule Warriors: Age of Imprisonment im neuen Trailer gezeigt

HQ

Erst letzte Woche hat Nintendo bei der Nintendo Direct seinen kommenden Titel Hyrule Warriors: Age of Imprisonment vorgestellt und bestätigt, dass er am 6. November für Switch 2 erscheinen wird. Sie sind bereits bereit, mehr über das Abenteuer zu verraten und haben daher einen neuen Trailer veröffentlicht.

Das Video enthält viele Clips von den Schlachtfeldern, und am Ende wird enthüllt, dass jeder, der eine Speicherdatei von Hyrule Warriors: Age of Calamity auf seiner Switch 2 hat (Sie müssen die Speicherdatei übertragen haben), mit High Guard's Claymore belohnt wird, und wenn Sie eine Speicherdatei von The Legend of Zelda auf Ihrer Konsole haben: Tears of the Kingdom, ihr könnt euch auf Schwert der Hohen Garde freuen. Außerdem blitzt ein Amiibo-Logo vorbei, das auf die Unterstützung dieser Figuren hinweist.

Schauen Sie sich den Trailer unten an.