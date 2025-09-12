Hyrule Warriors: Age of Imprisonment legt das Veröffentlichungsdatum für Nintendo Switch 2 in diesem Jahr fest

HQ

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment hat endlich ein festes Veröffentlichungsdatum. Das Actionspiel von Koei Tecmo wurde in der Nintendo Direct im September angekündigt und erscheint am 6. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2.

Es wurde ein neuer Trailer gezeigt, der neue Charaktere wie Korog und Waffen zeigt, die von den Artefakten aus The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom inspiriert sind. Wie Age of Calamity wird das Spiel eine Art Prequel zu Tears of the Kingdom sein, da es in der Vergangenheit spielt, in die Prinzessin Zelda geschickt wird. Das bedeutet, dass der Link nicht angezeigt wird... Zumindest wissen wir davon. Erwartet jede Menge Fan-Service und Nonstop-Action, die dank Switch 2 flüssiger als je zuvor ist.

Als neues Feature wird es einen Splitscreen-Multiplayer geben, und mit Game Share kann man online mit Benutzern auf Nintendo Switch spielen. Freust du dich auf Hyrule Warriors: Age of Imprisonment?