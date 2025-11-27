Hongkongs tödlichster Brand seit 1948: Die Zahl der Todesopfer in Wohnhäusern steigt auf 44, Hunderte werden noch vermisst

HQ

Mindestens 44 Menschen sind gestorben und fast 300 werden nach dem massiven Brand, der den Wohnkomplex Wang Fuk Court in Hongkong verwüstete, weiterhin vermisst. Die Polizei erklärte, dass sich das Feuer aufgrund unsicherer Materialien bei laufenden Renovierungsarbeiten schnell ausgebreitet haben könnte, und bezeichnete das Verhalten des Bauunternehmens als "grob fahrlässig".

Feuerwehrleute kämpfen seit fast einem ganzen Tag gegen die Flammen und kämpfen wegen der intensiven Hitze und des dichten Rauchs, um die oberen Stockwerke zu erreichen. Das dicht besiedelte Anwesen in Tai Po umfasst acht Wohntürme mit mehr als 4.600 Menschen.

Die Behörden erklärten , dass Schutzgitter, Kunststoffabdeckungen und schaumstoffversiegelte Fenster (alle mit der Renovierung verbunden) das Feuer angeheizt haben könnten. Die Polizei nahm drei Männer der Baufirma, darunter zwei Direktoren, wegen Verdachts auf Totschlag fest. Später durchsuchten die Beamten die Räumlichkeiten der Firma und beschlagnahmten Dokumente im Zusammenhang mit dem Anwesen.

Bis Donnerstagmorgen war das Feuer in vier der sieben betroffenen Blöcke unter Kontrolle gebracht, obwohl in anderen, die in Bambusgerüste eingewickelt waren, weiterhin brannten. Die traditionelle Gerüstmethode wird derzeit aus Sicherheitsgründen in Hongkong abgeschafft.

Unter den Toten befindet sich ein Feuerwehrmann, und 45 Menschen befinden sich weiterhin in kritischem Zustand. Hongkongs Führer John Lee sagte, die Prioritäten der Regierung seien das Löschen des Feuers, die Rettung eingeschlossener Bewohner und die Unterstützung der Überlebenden. Etwa 279 Menschen sind weiterhin unerreichbar, und rund 900 haben Zuflucht in provisorischen Unterkünften gesucht. Dies ist Hongkongs tödlichstes Feuer seit 1948.

Die Bewohner beschrieben Panik und Unsicherheit, als sie ihre Häuser verließen. Andere suchten verzweifelt nach vermissten Verwandten, während Online-Listen kursierten, um Fehlsuchende zu finden. Das Feuer wurde mit dem Brand am Grenfell Tower 2017 in London verglichen und hat eine erneute Wut über die Bausicherheit und Kostensenkungen ausgelöst.

Chinas Präsident Xi Jinping forderte eine "umfassende Anstrengung", um das Feuer einzudämmen und weitere Verluste zu minimieren. Straßensperrungen, Busumleitungen und Schulschließungen werden voraussichtlich fortgesetzt, da die Notfallmaßnahmen weiterhin andauern. Die Tragödie ereignet sich, während Hongkong sich Anfang Dezember einer Parlamentswahl nähert und erhöht den Druck auf die Behörden in einer Stadt, die bereits durch steigende Wohnkosten und Sicherheitsbedenken belastet ist.