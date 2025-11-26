🔴 LIVE: Ein massives Feuer verwüstet Wohntürme in Hongkong

HQ

Ein großes Feuer hat mehrere Hochhäuser im Wohnkomplex Wang Fuk Court im Tai Po-Bezirk Hongkongs verwüstet und am Mittwoch mindestens vier Menschen getötet und mehrere weitere eingeschlossen. Rettungskräfte kämpfen darum, das Feuer einzudämmen, während dicker grauer Rauch weiterhin aus den 31-stöckigen Türmen strömt.

Der lokale Sender RTHK berichtete, dass zwei Personen mit schweren Verbrennungen in kritischem Zustand sind und auch einige Feuerwehrleute beim Kampf gegen die Flammen verletzt wurden. Zeugen berichteten von Schockszenen, als Bewohner und Unbeteiligte von einem Übergang aus zusahen, während Dutzende Feuerwehrautos und Krankenwagen das darunterliegende Gebiet füllten.

Das Feuer wurde erstmals um 14:51 Uhr gemeldet und etwas mehr als 40 Minuten später auf Alarm Nr. 4 (Hongkongs zweithöchste Ebene) erhöht. Der Komplex beherbergt fast 2.000 Einheiten, mit mehreren Türmen, die mit Bambusgerüsten bedeckt sind – eine Bauweise, die in der Stadt noch weit verbreitet ist. Die Behörden haben einen Abschnitt der Tai Po Road, einer der Hauptverkehrsstraßen Hongkongs, gesperrt und Buslinien umgeleitet, während der Betrieb andauert. Unten könnt ihr es live sehen.

Das ist eine sich entwickelnde Nachrichtengeschichte...