Fernando Alonso reagiert nach enttäuschenden Aston-Martin-Tests in Bahrain optimistischer

Aston Martin war das langsamste Team bei den F1-Tests in Bahrain letzte Woche, mit einer enttäuschenden Leistung des AMR26, des neuen von Adrian Newey entworfenen und von Honda für Fernando Alonso und Lance Stroll angetriebenen Autos, das die vor den Tests gesetzten hohen Erwartungen nicht erfüllte: Aston Martin absolvierte nur etwas mehr als 200 Runden und fuhr viereinhalb Sekunden langsamer als die Führungszeit in Bahrain.

Angesichts der Realität haben die Fahrer von Aston Martin öffentlich erklärt, dass sie sich auf eine weitere komplizierte Saison vorbereiten, aber kürzlich versuchte Fernando Alonso einen optimistischeren Ansatz und sagte gegenüber SkySports, dass sie "irgendwann das beste Auto haben werden", wegen seines Vertrauens zu Adrian Newey: "Wir haben einen Mann, der nach mehr als 30 Jahren in der Formel 1 diesen Sport die ganze Zeit dominiert hat, also werden wir irgendwann das beste Auto haben. Es ist nur eine Frage der Zeit, aber wir wollen es so schnell wie möglich haben."

Alonso vertraut Newey vollkommen und ist überzeugt, dass er die Situation wenden kann ("Er hat die Erfahrung. Er hat bessere und schwierigere Zeiten erlebt, und ich denke, wir haben einen klaren Weg zur Verbesserung"), obwohl es länger als ideal dauern wird, und er bereitet sich auf einen "schwierigeren Start im Rückstand" vor. Der zweite Teil der Saison ist der Moment, in dem wir dort sein müssen, wo wir sein wollen."

Er fügte außerdem hinzu, dass das Auto, das sie beim ersten Grand Prix der Saison, Melbourne vom 6. bis 8. März, einsetzen werden, sich stark von dem unterscheiden wird, das in den Vorbereitungstests verwendet wird. Hier ist der Kalender für die F1-Saison 2026.