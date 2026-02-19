Fernando Alonso blieb mitten auf der Straße zurück, nachdem das Aston-Martin-Auto in Bahrain nicht mehr funktionierte

HQ

Fernando Alonso hatte einen sehr schlechten Tag beim F1-Vorbereitungstest in Bahrain, als sein Auto plötzlich nicht mehr funktionierte. Er hatte 68 Runden absolviert, doch ein Problem im Antriebsaggregat zwang ihn, das Auto vorsichtshalber komplett anzuhalten.

Nach den ersten beiden Testtagen war Aston Martins AMR26 mit Abstand das langsamste der elf Formel-1-Teams, und die Enttäuschung war noch größer, da sehr große Hoffnungen in die Kombination aus Honda-Motoren (die Red Bulls erfolgreichste Jahre antrieben) und dem Design des legendären Ingenieurs Adrian Newey bestanden.

Fernando Alonso vermittelte eine optimistischere Botschaft, aber in Woche 2 der Bahrain-Tests verbesserte sich die Lage nicht. Trotz einiger vielversprechender Runden am Morgen kam der tiefste Punkt am Donnerstagnachmittag, als der AMR26 nicht mehr funktionierte. Fernsehkameras hielten den Moment fest, in dem Fernando Alonso das Auto verließ und am Straßenrand strandete.

In fünf Tagen in Bahrain setzten Andrea Kimi Antonelli, der 76 Runden absolvierte, und Oscar Piastri, der Schnellste des Tages, das Tempo vor. Fernando Alonso war 4,669 Sekunden langsamer als Antonellis schnellste Runde; nur Valtteri Bottas war mit 7,39 Sekunden langsamer.