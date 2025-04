Historisch: Harry Kane könnte an diesem Wochenende seine erste Trophäe in die Höhe stemmen

HQ

Die großen europäischen Fußballligen sind alle auf dem Vormarsch. PSG wurde bereits vor zwei Wochen in der Ligue 1 gekrönt, Liverpool könnte es an diesem Sonntag (oder sogar heute Abend) schaffen, und das nächste Spiel, das entschieden wird, wird wahrscheinlich die Bundesliga sein, mit nur noch vier verbleibenden Spieltagen, die am nächsten Wochenende beginnen. Und am kommenden Samstag könnte es für Bayern München an der Zeit sein, den Meistertitel zurückzuerobern... und dass Harry Kane seinen Fluch beendet.

Harry Kane ist zweifellos einer der größten Stürmer, Torschützenkönig aller Zeiten in England und zweitbester Torschützenkönig der Premier League. Es wird jedoch oft gesagt, dass er einen Fluch erleidet: Mit 31 Jahren, ohne etwas zu beweisen, hat er in seiner Profikarriere noch keinen Titel gewonnen. Dazu gehört auch die Niederlage im Champions-League-Finale gegen Liverpool im Jahr 2019 mit Tottenham Hotspur.

Kane verließ Tottenham 2023 in Richtung München. Bei den Bayern zu spielen, bedeutet fast schon zwangsläufig, Titel zu gewinnen, nachdem man seit 2013 jedes Jahr die Meisterschaft gewonnen hat. Doch Xabi Alonso und Bayer Leverkusen haben im vergangenen Jahr die Kette gerissen. Die Bayern verloren auch den DFB-Pokal, während Kane und England im Finale der UEFA Euro 2024 gegen Spanien unterlagen.

In diesem Jahr wird Bayern München, wenn es nicht zu einer großen Wendung kommt, Bayer Leverkuen in der Liga schlagen und die Bundesliga gewinnen. Diesen Samstag könnte es soweit sein. Bayer Leverkusen muss gegen Augsburgo verlieren oder unentschieden spielen, Bayern muss gegen Mainz 05 gewinnen. Beide Spiele finden am Samstag, den 26. April, um 14:30 Uhr BST, 15:30 Uhr MESZ zur gleichen Zeit statt.

Verlieren beide, wären die Bayern rechnerisch nicht mit nur einem Punkt Vorsprung Meister, so dass die Feierlichkeiten auf das kommende Wochenende warten würden. Sollte Leverkusen verlieren, würde den Bayern am kommenden Samstag ein Remis zum Jubeln reichen.

Leverkusen hat 64 Punkte, also können sie maximal 76 Punkte holen, wenn sie alle vier verbleibenden Spiele gewinnen. Die Bayern haben bereits 72, da müsste es für die Bayern (drei Unentschieden und eine Niederlage, oder ein Sieg und drei Niederlagen, wobei Leverkusen alles gewann) eine große Niederlage bedeuten, um die diesjährige Bundesliga zu verpassen...