Hinweis: Der NBA Cup beginnt diese Woche, und du kannst ihn in Prime Video ansehen

Die dritte Ausgabe des NBA Cups endet diese Woche, mit den K.-o.-Runden vor dem Finale am nächsten Dienstag, den 16. Dezember. Dieser Wettbewerb, der ausschließlich ins Leben gerufen wurde, um die Zuschauerzahlen im Dezember zu steigern, wenn die NBA-Einschaltquoten im Wettbewerb mit der NFL meist sinken, passt zu jedem Spiel der regulären Saison (außer dem Finale) und obwohl er bei weitem nicht so prestigeträchtig ist wie ein Conference-Titel, gewinnt er an Popularität, um einen "Wintermeister" zu bestimmen.

Tatsächlich wurde sie im letzten Jahr von den Milwaukee Bucks gewonnen, die später die NBA-Meisterschaft gewannen. Es wird interessant sein zu sehen, wie zuverlässig der NBA Cup in Zukunft sein wird, um den zukünftigen "wahren" NBA Championshiop vorherzusagen (2023 gewannen die Los Angeles Lakers, die später in der ersten Play-off-Runde mit 1:4 verloren).

Wie man den NBA Cup 2025 sieht:

Die gute Nachricht ist, dass der NBA Cup in seiner Gesamtheit in Prime Video übertragen wird. Alle Spiele, von den Viertelfinals, den Halbfinals bis zum Finale am 16. Dezember, werden übertragen und im regulären Amazon Prime Video-Abonnement enthalten.

NBA-Cup-Viertelfinals:

Ostkonferenz



Miami Heat (4) gegen Orlando Magic (1): 23:30 CET, 22:30 GMT, Dienstag, 9. Dezember



New York Knicks (3) gegen Toronto Raptors (2): 14:30 CET, 13:30 GMT, Mittwoch, 10. Dezember



Westkonferenz



Phoenix Suns (4) gegen Oklahoma City Thunder (1): 13:00 Uhr MET, 0:00 GMT, Donnerstag, 11. Dezember



San Antonio Spurs (3) gegen Los Angeles Lakers (2): 16:00 Uhr MET, 15:00 Uhr GMT, Donnerstag, 11. Dezember



Alle Halbfinals finden am 13. Dezember in Las Vegas statt, das Finale findet am Dienstag, den 16. Dezember, statt. Wirst du diese Woche den NBA Cup schauen?