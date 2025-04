Hier sind einige vielversprechende Indie-Projekte aus der ganzen Welt, die wir uns auf der DevGAMM Gdańsk angesehen haben

HQ

Letzten Monat konnten wir auf der DevGAMM-Veranstaltung in Danzig, Polen mit der Indie-Gaming-Industrie in Kontakt treten. Neben Gesprächen mit großen Studios und Publishern haben wir auf dieser Konferenz, die auf der AmberExpo stattfand und von InvestGDA unterstützt wird, verschiedene Entwickler interviewt, die auf der Suche nach einem Publisher sind oder ihr Projekt einem breiteren Publikum bekannt machen möchten.

Nach den Interaktionen, die wir mit den verschiedenen Leuten hatten, aus denen die Entwicklerteams bestehen (manchmal Ein-Mann-Armeen), bemerkten wir bei Gamereactor eine interessante Mischung von Genres und ziemlich eigenartigen Kombinationen. Wir müssen sehen, wie sie sich bei der Veröffentlichung schlagen, aber es gibt einige vielversprechende Titel in der Pipeline. Wie schon auf der DevGAMM Lisbon 2024 stellen wir in diesem Bericht eine Auswahl von Entwicklern vor, mit denen wir während der Veranstaltung sprechen konnten.



Aus Polen: Dungeons of Amber Griffin

Dungeons of the Amber Griffin ist ein in Entwicklung befindlicher Titel, der die Spieler in die mystische Region Kaschubien in Polen entführt und sich von deren Sprache, Mythologie und Folklore inspirieren lässt. In dem Abenteuer führen sie eine Gruppe von vier Charakteren mit einzigartigen Fähigkeiten an, um Dungeons zu erkunden, legendäre Kreaturen zu besiegen und Geheimnisse ihrer Vorfahren aufzudecken. Der Solo-Entwickler, Frozengem Studio, wollte Elemente von 80er-Jahre-CRPGs mit modernen Mechaniken kombinieren, um ein ausgefeilteres Erlebnis zu bieten. "Wir wollen das beste Erkundungserlebnis mit der neuesten Technologie und Charaktere wie Metamenschen verändern jeden Aspekt der Qualität des Spiels", sagt Tomasz Rozynski, leitender Entwickler des Spiels. Darüber hinaus hatten sie die Hilfe der Band Percival Schuttenbach, die für ihre Arbeit an The Witcher bekannt ist, um dem Projekt Tiefe zu verleihen. Das Studio will es dieses Jahr auf dem PC veröffentlichen, aber sie wollen es gut ausgearbeitet veröffentlichen, weil sie viel Vertrauen in den Titel haben, also müssen wir warten, bis sie den Sprung wagen.

Aus Rumänien: Tearscape

Tearscape ist ein Videospiel, das sich auf die Erkundung und den Kampf konzentriert und die Geschichte im Hintergrund lässt, ohne sie jedoch zu vernachlässigen. "Es gibt eine gewisse Hintergrundgeschichte, einige NPCs, mehrere Dialoge und solche Dinge, aber die Geschichte ist nicht die Hauptsache", erklärte der Solo-Entwickler Tudor Prodan. Es ist ein 2D-8-Bit-Abenteuerspiel, das von The Legend of Zelda und Fromsoftware-Titeln wie Dark Souls oder vor allem Bloodborne inspiriert ist. Die Handlung dreht sich um einen Jäger, der Dungeons erkunden muss, um eine Gruppe von Bestien zu jagen und ihre Tränen zu sammeln. Eine Demo ist bereits auf Steam verfügbar, so dass Sie den ersten Dungeon und seinen Endboss spielen können, und der rumänische Solo-Entwickler plant im Gespräch mit Publishern, das Spiel bis Ende des Jahres zu veröffentlichen.

Aus Deutschland: Detektiv der Toten

Trotz seiner deutschen Ursprünge ist Detective of the Dead ein Projekt, das sich auf die mexikanische Kultur des Todes konzentriert und den Spieler in die Rolle eines Detektivs versetzt, der Fälle lösen muss... in der anderen Welt. Mit einer isometrischen Kamera mischst du Abenteuerelemente mit RPG und sogar ein bisschen Metroidvania und musst nach Hinweisen suchen, um Geheimnisse zu lösen, bevor ein großer Feind die Welt vernichtet. "Es gibt Minispiele, man hat Münzen... Es ist viel los im Spiel, aber der Fokus liegt auf einem starken Storytelling", erklärt Michael Geidel, Producer bei Actrio Studio. Es kann bereits auf die Steam-Wunschliste gesetzt werden, aber sie suchen nach einer Finanzierung, um es fertigzustellen.

Aus Schweden: Fahren Sie weiter

Keep Driving ist ein bereits veröffentlichter Titel, der sich auf einen jungen Menschen konzentriert, der gerade seinen Führerschein gemacht hat und seine Freunde besuchen möchte. Während des Abenteuers wird es verschiedene Missionen geben und wir werden in der Lage sein, auf unterschiedliche Weise zu beenden. Es hat Elemente von RPG und Inventarverwaltung, mit viel Liebe zum Detail. Das schwedische Studio YCJY Games hat sich für die Szenerie und die Fahrzeuge von der schwedischen Landschaft inspirieren lassen. "Viele Leute kamen heute zu mir und sagten, oh, es fühlt sich an, als wäre ich in Lettland oder Weißrussland oder so etwas", erzählte Olle Tibblin, der Qualitätssicherungsmanager des Titels. Das Spiel, das voller pixeliger Nostalgie und 80er-Jahre-Autos ist, wie gesagt, auf Steam (mit Steam Deck-Unterstützung) erhältlich und es gibt noch kein offizielles Wort über Konsolen.

Aus Chile: Ruf der Elyndra

Call of Elyndra ist ein Spiel in Entwicklung, das verschiedene Elemente von Simulation und Abenteuer kombiniert und an Titel wie Stardew Valley und das klassische Zelda erinnert. In diesem Projekt können die Spieler farmen, Dungeons erkunden, Rätsel lösen und sich mehreren Feinden stellen. All dies kombiniert in einer Pixel-Art-Welt, die von der ikonischen Ästhetik des Game Boy Advance inspiriert ist, obwohl es Hinweise darauf gibt, dass dies in naher Zukunft eine große Veränderung erfahren könnte. "Wir wollen ein nostalgisches und dennoch modernes Erlebnis bieten, mit tiefgründigen Mechaniken und durchdachter Geschichte, die die Spieler stundenlang fesseln werden", sagt Jakub Mamulski, Vertreter von Quorum Games. Das Spiel wird eine etwa 30-stündige Geschichte bieten und sich von ähnlichen Titeln durch eine tiefgründige Erzählung unterscheiden. Eine Demo des Titels steht derzeit zum Testen auf Steam zur Verfügung, obwohl es noch kein Wort über ein endgültiges Veröffentlichungsdatum gibt.

Aus Polen: Verho

Verho spielt in einem Land, in dem der Fluch der Gesichter die meisten Menschenleben auf der Welt gekostet hat. Dieser Fluch bedeutet, dass zwei Menschen, wenn sie die Gesichter des anderen sehen, sofort sterben, weshalb sie Masken tragen. Der Spieler muss die Quelle dieses Verhängnisses in einer Welt mit Anklängen an King's Field und Skyrim, mit Low-Poly-Grafik und in der Ego-Perspektive finden. "Die Welt ist in 20 Levels unterteilt und man kann vier davon in der Steam-Demo spielen. Es dauert etwa drei bis vier Stunden und das fertige Spiel wird zwischen 33 und 40 Stunden lang sein", erklärt Sebastian Solczak, leitender Entwickler bei Kasur Games. Der Titel wird als erste Plattform bis Ende des Sommers auf dem PC erscheinen, obwohl er in Zukunft auf Switch, Xbox und PlayStation erscheinen soll.

Unter allem, was auf der DevGAMM gesampelt werden konnte, gibt es viele interessante Projekte, die in dieser Zusammenstellung ausgelassen wurden und ebenfalls eine lobende Erwähnung verdienen. Die Rede ist zum Beispiel von An Amazing Wizard aus dem Studio Tiny Goblins oder Dark Trip aus dem VR-Studio iTales. Beide haben ihren eigenen Artikel, falls Sie unter den jeweiligen Links mehr wissen möchten.