Point-and-Click: Vier einzigartige Grafik-Adventures, die unser Interesse auf der DevGAMM geweckt haben

HQ

Neulich haben wir auf der DevGAMM in Lissabon exklusive Einblicke von Entwicklern und Führungskräften der Videospielindustrie gesammelt und Themen wie Zugänglichkeit, Mentoring, Durchhaltevermögen, Filme vs. Filme, Drehbuchschreiben, Branchenkrise und mehr diskutiert.

Aber unter unseren vierzehn Gamereactor-Interviews gibt es vier Videos, die zufällig Adventure-Spielen gewidmet sind, also haben wir uns entschieden, sie in diesem "Abenteuer-Highlights"-Artikel zusammenzufassen. Sie kommen aus sehr unterschiedlichen Ländern und erzählen ganz eigene Geschichten aus sehr unterschiedlichen Kontexten, also zögern Sie nicht, über die Beschreibung hinauszugehen und das gesamte Video mit lokalen Untertiteln abzuspielen, um eine bessere Vorstellung von diesen fesselnden interaktiven Erzählungen zu bekommen.

The Night is Grey, aus Portugal

The Night is Grey ist ein narratives Point-and-Click-Abenteuerspiel, das von einem in Lissabon ansässigen Team namens Whalestork Interactive entwickelt wurde, das einen Hintergrund in Marketing und Kino hat. Das Spiel verbindet 2D- und 3D-Kunst mit digitaler Malerei und Parallaxeneffekten und schafft so eine filmische, dunkle und unheimliche Atmosphäre. Die Geschichte folgt Graham, einem Mann, der aus einem Wald auftaucht und ein Haus entdeckt, das von einem wehrhaften kleinen Mädchen bewohnt wird, und entwirrt damit eine mysteriöse und fesselnde Handlung. Es wurde auf Steam für PC und Mac veröffentlicht und eignet sich für Fans von Thrillern, Horror und Mystery und bietet ein Erlebnis, bei dem das Geschichtenerzählen im Vordergrund steht.

HQ

The Berlin Apartment, aus Deutschland

The Berlin Apartment ist ein narratives Erkundungsspiel in der Ich-Perspektive von BTF Games, das sich vollständig in einer einzigen, historischen Wohnung in Berlin entfaltet. Die Spieler navigieren durch verschiedene Episoden im 100-jährigen Bestehen der Wohnung und tauchen in das Leben verschiedener Charaktere ein, deren persönliche Geschichten wichtige Momente in der Geschichte Deutschlands und Berlins widerspiegeln. Jede Episode bietet einzigartige Spielmechaniken - wie z. B. Schnitzeljagden, um als jüdischer Kinobesitzer Habseligkeiten zu packen, oder die Verwandlung der Wohnung in eine Raumstation, während er einen Science-Fiction-Roman schreibt - und bietet ständig wechselnde Erfahrungen. Das Spiel befasst sich mit Themen wie Erinnerung, Geschichte und persönlicher Verbindung und bietet durch fesselndes Storytelling eine einzigartige Perspektive auf die Vergangenheit. Es soll im letzten Quartal 2025 erscheinen und lädt die Spieler ein, das Echo des Lebens zu erkunden, das einst innerhalb derselben Mauern lebte.

HQ

Your House, aus Spanien

Your House ist ein erzählerischer Thriller von Patrones y Escondites, der Elemente von Visual Novels, Graphic Adventures und Escape Books miteinander verbindet. In den 1990er Jahren mit Noir-Comic-Ästhetik spielst du eine 18-jährige Frau, die nach Erhalt eines mysteriösen Briefes aus ihrem Internat flieht, um ein Haus voller Geheimnisse zu erkunden, die ihr Leben für immer verändern könnten. Das Spiel beinhaltet die Interaktion mit Texten, Bildern und Videos, um Rätsel zu lösen und die Geschichte voranzutreiben, wobei der Schwerpunkt auf dem Thema der Kosten für die Verfolgung der eigenen Träume liegt. Die Veröffentlichung ist für März 2025 auf Steam und mobilen Plattformen geplant, eine Demo ist derzeit für diejenigen verfügbar, die an diesem einzigartigen Storytelling-Erlebnis interessiert sind.

HQ

Book Smugglers, aus Litauen

Book Smugglers ist ein erzählerisches Spiel von Fluxo Games, das die Spieler in das Litauen des 19. Jahrhunderts eintauchen lässt, als das russische Zarenreich die litauische Sprache verboten hatte. Du schlüpfst in die Rolle eines Bücherschmugglers, der sich für den Erhalt deiner Kultur einsetzt, indem er heimlich litauische Literatur an Schulen, Priester und Dörfer verteilt. Das Spiel bietet Ressourcenmanagement, Überlebenselemente und Minispiele wie die Dekodierung von Sprachen, mit Entscheidungen, die die Handlung erheblich beeinflussen. Es erscheint für PC und Nintendo Switch und bietet einen aufschlussreichen Einblick in einen entscheidenden historischen Kampf um kulturelle Identität