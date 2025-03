Das Abschließen eines drogengeschwängerten Escape Rooms macht Spaß, wenn es sicher durchgeführt wird, wie in Dark Trip

Kunst muss in ihrer grundlegendsten Definition etwas sein, das ein Gefühl und in der Folge eine Debatte hervorruft. Sie muss etwas in uns wecken und uns anregen, über eine Idee nachzudenken. Kino, Literatur, Malerei, Musik... All diese künstlerischen Manifestationen sind das, was sie sind, aufgrund dessen, was sie im Empfänger provozieren. In Videospielen geschieht es auf ähnliche Weise, obwohl nicht alle Videospiele immer diese künstlerische Exposition suchen. Zum Glück gibt es für das Medium immer wieder Autoren, die sich für unkonventionelle Ideen entscheiden, die eine neugierige Debatte auslösen können. Dies ist der Fall bei dem Spiel Dark Trip, das wir bei DevGAMM in Danzig gefunden haben und das den Game Roast Award als bestes Spiel der Veranstaltung gewonnen hat.

Dark Trip ist ein eher untypisches VR-Rätselspiel, denn der Haupthaken des Spiels besteht darin, dass wir einen Escape Room mit (oder auch nicht) psychedelischen Drogen absolvieren müssen, mit sehr unterschiedlichen Effekten. Um eine gute Erklärung zu bekommen, wie es funktioniert, haben wir mit dem Produzenten des Spiels, Aleksander Nasonov, in einem Interview gesprochen, das ihr euch unten mit englischen Untertiteln ansehen könnt.

Insbesondere interessierten wir uns für den Hauptgrund, warum sich das Team für dieses Projekt entschieden hat, und die Antwort hat viel mit der obigen Definition von Kunst und einer aufrichtigen Hommage an die Künstler zu tun. "Aus künstlerischer Sicht, vom Regisseur von Fear and Loathing in Las Vegas, Terry Gilliam, und auch der ganze Raum unseres Spiels ist dem Film Tidesworld gewidmet, über ein Mädchen und ihre Drogensucht (...) Und aus geschäftlicher Sicht mussten wir entscheiden, wohin wir gehen wollen, wenn wir ein Escape Room-Spiel machen, von denen es viele gibt, und wir wollten etwas Einzigartiges machen."

"Ruhe in Frieden, David Lynch (...) Wir versuchen, sein Banner hochzuhalten, und so verhalten wir uns. Drogen, Psychedelika und Halluzinationen sind in der überwiegenden Mehrheit der Kunst etwas Bedrückendes, während Spiele Teil der Kreativindustrie sind, also mussten wir unseren Weg wählen, und wir haben uns für diesen Weg entschieden."

Ihre Darstellung von Drogen wird ausschließlich durch Pillen namens Denpa realisiert, die zum Teil von Dr. Mengeles Experimenten im Zweiten Weltkrieg inspiriert sind. Sie sind aber keine Voraussetzung, um das Spiel abzuschließen. Tatsächlich können Sie sich dafür entscheiden, alle Dark Trip nüchtern durchzugehen.

"Es ist ein mysteriöser Escape Room, und wenn man ihn durchläuft, wenn man das Spiel nüchtern beendet, verpasst man die Beweise, die man finden kann, wenn man halluziniert. Während [der Spieler] durch das Spiel geht, verliert man das Verständnis dafür, was Realität und was Halluzination ist, und in Bezug auf das Metagame und die Wiederspielbarkeit findet man, sobald man das Spiel nüchtern oder bekifft beendet hat, nur die Hälfte der Beweise, und das bedeutet, dass man das Spiel mindestens ein weiteres Mal beenden muss, um alle Hinweise zu erhalten. all die Bilder, all die Notizbücher, um zu verstehen, was vor sich geht."

Dark Trip ist im Early Access über den Meta Quest Store für die Systeme Quest 2, Quest 3 und Quest 3 verfügbar.