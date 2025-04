Wichtige Tipps für das Pitchen von Videospielen bei Verlagen von Indie-Berater Rami Ismail

HQ

Die Videospielindustrie beginnt wie ein Dschungel auszusehen. Indie-Studios stehen vor großen Herausforderungen, wenn es darum geht, die Finanzierung für ihre Projekte zu sichern. Viele von ihnen verbringen viel Zeit damit, an Pitch-Sessions (Präsentationen von Ideen und Vorschlägen) teilzunehmen, um die Konzepte zu präsentieren, die sie an Verlage verkaufen möchten, obwohl die meisten von ihnen das Geld nicht bekommen. Um mehr über das Thema zu erfahren, haben wir uns erneut mit einem Experten zu diesem Thema, Rami Ismail, Indie-Botschafter und Berater, auf der DevGAMM in Gdánsk getroffen, wo er einige wertvolle Tipps für diese Studios gab.

"Das Wichtigste, was ich versuche, den Indies beizubringen, ist, sich schnell zu bewegen. Viele Indies, die ich treffe, verbringen eineinhalb, zwei Jahre damit, ihren ersten Prototyp zu bauen, bevor sie ihn jemals einem anderen Spieler, einem Spieletester oder einem Publisher zeigen", erklärt Rami Gamereactor im exklusiven Video unten. "Es ist so viel verlorene Zeit, weil es im Moment wirklich schwierig ist, eine Finanzierung zu bekommen, die Branche befindet sich in einer schwierigen Lage und die Finanzierung ist gering." All dies könnte die Erstellung eines hochglanzpolierten Prototyps weniger nützlich machen, insbesondere wenn die Idee Geschäftsleuten nicht zusagt.

Einer der Tipps mag ein wenig kontraintuitiv erscheinen, aber er ist angesichts des aktuellen Zustands der Branche wichtig. "Bewege dich schnell und versuche es nicht zu sehr. Du solltest dich um dein Spiel kümmern, aber ich sehe viele Entwickler, die jeden Publisher recherchieren, bei dem sie sich bewerben, und ich sage einfach: Geh online, finde eine Liste von Publishern, schlage sie einfach allen vor. Und dann werden sie es herausfinden. Sie werden nein sagen, wenn sie nicht interessiert sind, sie werden es sehen. Und manchmal hat man Glück. Ein Publisher, von dem Sie normalerweise nicht glauben würden, dass er Ihr Spiel veröffentlichen würde, könnte interessiert sein. Man weiß nie."

Ramis letzter Ratschlag für Indie-Entwickler konzentriert sich auf die Kommunikation der Kernideen des Projekts. "Du musst wissen, was dein Spiel wirklich ist. In der Lage sein, darüber zu sprechen, was das Herz ist, was der Kern der Sache ist. Wenn ich Ihr Spiel gespielt habe und es mir gefallen hat und ich in fünf Jahren den Titel und Ihren Namen vergessen habe und ich dieses Spiel einem Freund mitteilen möchte, was ist der eine Satz, den ich ihm sagen könnte, den er in Google eingeben und dann Ihr Spiel finden könnte? Das ist es, was ich wissen muss."

Rami sprach auch über die Sättigung, mit der die Branche in den letzten Jahren konfrontiert war, sowie über die möglichen Gründe für die aktuelle Videospielkrise. Sie können es sich im Video zwischen diesen Zeilen ansehen, mit dem vollständigen Interview mit lokalen Untertiteln.