An Amazing Wizard dreht sich alles um das Kombinieren von Zaubersprüchen: "Beschwöre ein Skelett, das Pfeile abschießt, die Feuerbälle werfen, die Schwerkraftzonen erzeugen"

Auf der letzten DevGAMM in Danzig haben wir uns mit Jakub Dabrowski getroffen, dem Hauptentwickler hinter dem vielversprechenden und bald erscheinenden An Amazing Wizard, das wunderschöne Pixelkunst mit Zauberkombinationen in einem Roguelike-Metroidvania-Stil mischt.

Diese Zauberkombination ist der wichtigste Haken im Herzen des Gameplays. Spieler können Zaubersprüche kreativ kombinieren, um einzigartige Effekte zu erzielen, wie z. B. das Kombinieren von Feuerbällen mit Schwerkraftzonen oder das Beschwören von Skeletten, die diese kombinierten Zauber im Kampf verwenden. "Du kannst jeden beliebigen Zauber kombinieren, wie du willst, und hast dabei eine Menge Spaß", verrät uns der Entwickler im Gamereactor-Interview. Das Spiel ermöglicht es den Spielern, sich Zeit zu nehmen, Kombinationen zu analysieren und mit ihnen zu experimentieren, mit detaillierten Erklärungen, wie jeder Zauber funktioniert und wie viel Mana er kostet.

Darüber hinaus wird die Charakterentwicklung in An Amazing Wizard durch eine Roguelike-Struktur bestimmt, bei der die Spieler nach jedem Durchlauf neue Zaubersprüche und Zauberer freischalten. "Du erhältst Währungen, mit denen du neue Feinde und Zaubersprüche freischalten kannst", erklärt Dabrowski in dem Video. Das Spiel verfügt über eine zufällige Levelstruktur mit verschiedenen Biomen und Bossen, die es zu besiegen gilt, um die Geschichte voranzutreiben. Mit jedem Tod werden die Spieler stärker durch die Anhäufung von Währungen, die das Freischalten mächtigerer Zauber ermöglichen und kontinuierliches Experimentieren und Wachstum ermöglichen.

Was die Geschichte von An Amazing Wizard betrifft, da es sich schließlich um ein Fantasy-Setting handelt, folgt die Geschichte einem 16-jährigen Zauberer, der in einer mysteriösen Welt aufwacht, ohne zu wissen, wie er dorthin gelangt ist. Im Laufe seines Fortschritts entdeckt er, dass er das Kind der Prophezeiung mit außergewöhnlichen magischen Fähigkeiten ist.

An Amazing Wizard soll "in zwei bis drei Monaten" im Early Access auf Steam veröffentlicht werden, mit Plänen für laufende Updates und eine vollständige Veröffentlichung der Version 1.0 nach einem Jahr Entwicklungszeit, einschließlich potenzieller Konsolenversionen (und die Nintendo Switch wird ausdrücklich erwähnt).