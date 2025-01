Heart Machine nimmt eine Änderung an den verleumdeten Medikits von Hyper Light Breaker vor

HQ

Seit Heart Machine 's Hyper Light Breaker auf dem PC als Early-Access-Titel debütierte, sah sich das Spiel mit einigen verschiedenen Problemen und Kritik von Fans an einigen seiner wichtigsten Designphilosophien und -entscheidungen konfrontiert. Eines der lautesten Elemente dreht sich um die Medkits und wie schwierig es sein kann, sie zu erwerben, etwas, das der Entwickler im neuesten Patch für das Spiel in Angriff genommen hat.

Jetzt, nach diesem Update, beginnen die Spieler mit einem Medkit in der Hand und erhalten zu Beginn jedes Durchlaufs ein automatisch aufgefülltes Medkit. Ihr werdet in der Lage sein, Medkits bei Shrines mit Bright Blood und nicht mit Medigems aufzufüllen, und ihr werdet auch in der Lage sein, Medkit Verbesserungen von einem der Händler zu erhalten, während Medigems weniger wichtig werden, was das währungslastige Erlebnis weniger belastet.

Darüber hinaus sollten Crown Kämpfe einfacher werden, das Zurückweichen wird sich nicht mehr so stark auf den Spieler auswirken, Schadensspuren verursachen keine Betäubung und verschiedene Fehler wurden ebenfalls beseitigt. Unnötig zu erwähnen, dass dies der Beginn einer großartigen Reihe von Verbesserungen in Bereichen ist, die sonst für Frustration sorgten und von denen wir viele in unseren letzten Eindrücken hervorgehoben haben.

Seht euch die vollständigen Patchnotes unten an.

Gameplay-Änderungen

Community-Vorschlag: Überarbeitung des Medkits



Die Spieler beginnen jetzt mit einem Medikit.



Das erste Medikit-Upgrade, das über Pherus Bit verfügbar ist, verbessert jetzt die Medikits.



Medikits werden jetzt beim Start des Laufs automatisch aufgefüllt, bis zur maximalen Kapazität (Standard 1, aufrüstbar auf 2).



Das Auffüllen von Medikits in Schreinen wird jetzt mit Strahlendem Blut und nicht mit Medigems bezahlt.



Medigems liefern immer noch eine kleine Menge an Gesundheit, wenn sie geerntet werden, werden aber nicht mehr für Medikits oder im Bildschirm am Ende des Zyklus verwendet.



Feind-Updates



Community-Vorschlag: Das Tech-Krokodil Brute und die White Dirks wurden aus der Extraktions-Spawn-Tabelle entfernt.



Community-Vorschlag: Die Zeit zwischen Wellen zusätzlicher Feinde in Kronenkämpfen wurde erhöht.



Projektile von schwachen Gegnern betäuben den Spieler nicht mehr.



Es werden Zuck-Animationen abgespielt, aber der Spieler hat die volle Kontrolle. Zuvor spielten sie einen Treffereinschlag, der sie kurzzeitig unterbrach.



Es wurde ein Fehler behoben, durch den Schadensspuren bei Kontakt eine Trefferbetäubung verursachten.



Die Aggro-Distanz des Gegners wurde verringert.



Einige Gegner wurden aus den Drop-Down-Lab-Spawns entfernt, die dort nicht (oder überhaupt) spawnen sollten.



Fehlerbehebungen