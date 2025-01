Hyper Light Breaker für unerbittliche Schwierigkeits- und allgemeine Leistungsprobleme kritisiert

Der Koop-Rogue-Lite-Abenteurer strebt ein Debüt im Januar an.

Heart Machine will uns kein ungeschliffenes Erlebnis bieten und am Ende Gefahr laufen, nach einem schlechten ersten Eindruck Entlassungen vorzunehmen.

Wir haben uns während unserer Zeit in LA für das Summer Game Fest mit dem kommenden Action-Roguelite-Spiel von Heart Machine beschäftigt.

Hyper Light Breaker überrascht uns mit neuem Gameplay seines Koop-Roguelite

am 8. Juni 2023 um 23:15 NEWS. Von Alberto Garrido

Die Fortsetzung von Hyper Light Drifter zeigt ihre Fortschritte in Day of the Devs.