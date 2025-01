Hyper Light Breaker Early Access Impressionen: Ein solides Fundament, das viel Liebe braucht

HQ

Manchmal fühlt sich der Early Access wie eine Möglichkeit für Spiele an, damit davonzukommen, unfertig oder einfach kaputt zu sein. Ja, es ist großartig, einen Titel zu erleben und die Entwickler zu informieren und ihn so zu gestalten, dass die letztendliche "vollständige" Version besser als je zuvor ist, aber gleichzeitig geht dies oft mit der Erwartung einher, dass die Early Access Edition zu wünschen übrig lässt. Für Entwickler Heart Machine und sein neuestes Projekt Hyper Light Breaker ist das nicht ganz der Fall, aber es ist auch kein Spiel, das ich in seinem aktuellen Zustand der breiten Masse empfehlen würde, vor allem aufgrund einer Reihe von Designphilosophien und Skalierungen, die sich im Moment völlig unverhältnismäßig anfühlen.

Bevor ich in meine Überlegungen einsteige, möchte ich zunächst erklären, was mir an Hyper Light Breaker bisher wirklich gefällt. An der Spitze steht, wie erwartet, die Art Direction. Dieses Spiel ist ehrlich gesagt wunderschön und das Kreativteam, das lebendige Kunststile liebt und sich darin auszeichnet, hat es wieder einmal aus dem Park gehauen. Überall, wo du auf den offenen Karten bist, jeder Feind, dem du gegenüberstehst, alle Projektile, die auf dich geschleudert werden, und sogar die Projektile und Waffenhiebe, die du zurückschickst, ist alles atemberaubend und wirklich auffällig. Daran anknüpfend hat Heart Machine bereits großen Wert auf Abwechslung gelegt, mit tonnenweise exzellenten und einzigartigen Feinden, die dich herausfordern und dir das Leben zur Hölle machen werden, sowie viele Möglichkeiten zum Bauen bieten, um deinen Charakter hervorzuheben.

Es gibt einen Haufen Bosse, mit denen du es aufnehmen kannst, wenn du die Fähigkeiten hast, sie zu erreichen, es gibt verschiedene Charaktere, die du spielen kannst, wenn du es schaffst, sie freizuschalten, das Roguelike-System funktioniert wirklich gut und ist recht einfach zu verstehen, und die Overgrowth (die spielbare Welt) ist im Allgemeinen recht interessant zu erkunden, für die Dutzende von Minuten, die man normalerweise darin verbringt, bevor man sie entweder extrahiert oder stirbt. Der Punkt, den ich hier zu machen versuche, ist, dass es eine gute Grundlage im Herzen von Hyper Light Breaker gibt, etwas, auf das Heart Machine sich stützen kann, während es die Stellen, die wirklich etwas mehr Liebe und Aufmerksamkeit benötigen, weiter verfeinert und verbessert. Und ja, davon gibt es eine ganze Menge.

Der Elefant im Raum ist einfach die Schwierigkeit. Dieses Spiel ist frustrierend schwer und gnadenlos zugleich. Es gibt im Grunde keine informativen und nützlichen Tutorial-Systeme, die erklären, wie das Spiel funktioniert, was bedeutet, dass du in eine Welt katapultiert wirst, in der alles versucht, dich zu töten und in der die Chancen immer gegen dich stehen. Die Feinde schlagen härter zu als du, es gibt mehr von ihnen, als du dir wohl fühlst, die Beute ist enttäuschend und verbessert sich nie oder kauft sich der Machtfantasie ab, die du brauchst, um die harten Widrigkeiten zu schlagen, und es ist derzeit unglaublich schwer, Gesundheit wiederherzustellen, umso mehr, wenn man bedenkt, dass man nicht mit irgendwelchen Gesundheitspaketen beginnt, Medikits, oder Heillösungen, und kann sie auch nicht leicht bekommen. All dies führt zu einem Erlebnis, bei dem es unglaublich schwierig ist, nennenswerte Fortschritte zu erzielen, da man sich die Frage stellen muss, ob es sich lohnt, 30 Lebenspunkte zu verlieren, um eine geringfügig bessere Waffe zu erhalten, die man nach ein paar Toden verlieren könnte.

Die Kraftkurve in Hyper Light Breaker ist im Moment schrecklich unausgeglichen und das bedeutet, dass sich der Kampf nicht lohnend oder unterhaltsam anfühlt, da in jedem einzelnen wachen Moment einfach zu viel auf dem Spiel steht. Es ist eine Schande, dass dies der Fall ist, denn die Kampfmechanik funktioniert wirklich gut und zeigt großes Potenzial, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass viele Spieler im Moment beim Spiel bleiben und versuchen, den ersten der drei großen, wahren Bosse zu besiegen.

Auch wenn die Overgrowth visuell beeindruckend ist und einige überzeugende Ideen hat, ist diese Karte ehrlich gesagt auch ein Albtraum, den es zu erkunden gilt. Hyper Light Breaker möchte, dass du auf deinem Hoverboard über die Karte springst, kletterst, gleitest und surfst, ähnlich wie bei früheren Heart Machine Bewegungsstilen. In der Praxis funktioniert dies jedoch nicht wirklich, da sich dein Charakter zu langsam, zu klein und zu unfähig anfühlt, sich durch die Welt zu bewegen, so sehr, dass du von Klippen, Tälern und Gewässern überwältigt wirst, in denen du ertrinkst, wenn du in ihre Tiefen fällst. Dies ist eine Karte mit vielversprechenden Ideen und einer überzeugenden Struktur, die aber einfach nicht will, dass Sie sie erkunden.

Meine letzte große Frustration mit dem Spiel ist die übermäßige Verwendung von Währungen. Es gibt so viele verschiedene Dinge, die man sammeln und sammeln, ausgeben und für Upgrades verwenden kann, und nichts davon wird in irgendeiner sinnvollen Tiefe erklärt. Obwohl ich nach stundenlangem Ausprobieren verstehe, wie ich viele von ihnen verbringen kann, lässt mich die Vielfalt immer noch ihre Einbeziehung verabscheuen. Zum Beispiel verwendest du Bright Blood als Haupttransaktionswährung, aber dann auch Material für den Kauf von Waffen, Medigems für den Erwerb von Gesundheitspaketen, Keys zum Öffnen verschlossener Türen, Gold Rations für die Entwicklung großer und dauerhafter Charaktere, Cores für die temporäre Charakterentwicklung und Abyss Stones für die Upgrades im späten Spiel. Warum es so viele Währungen geben muss, ist mir schleierhaft, zumal ein Run im Moment normalerweise etwa eine Stunde dauert und weil es derzeit nur vier Anbieter gibt, bei denen man diese Ressourcen tatsächlich ausgeben kann...

Ich werde nicht mit dem Finger auf den Mangel an Anbietern oder den begrenzteren Gesamtinhalt zeigen, denn Heart Machine kann dies im Laufe der Early-Access-Phase methodisch hinzufügen. Aber was es im Moment priorisieren muss, sind ernsthafte Änderungen am Gameplay, am Schwierigkeitsgrad und an der Bewegung, um nur einige wichtige Beispiele zu nennen. Ich glaube daran, dass Hyper Light Breaker ein ziemlich fesselndes und interessantes Spiel werden kann, aber so wie es aussieht, macht es einfach nicht viel Spaß zu spielen, und für mich erfüllt ein Videospiel, wenn es keinen Spaß macht, seine grundlegendste Aufgabe nicht wirklich gut.