Haunted Chocolatier wird eine größere Welt als Stardew Valley haben

Es ist faszinierend zu sehen, wie mehr Informationen über Haunted Chocolatier eintreffen. Das bevorstehende Projekt ist der nächste Versuch des Entwicklers ConcernedApe, der Person, die Stardew Valley gemacht hat. ConcernedApe war sehr daran interessiert, Informationen über Haunted Chocolatier zu teilen, trotz der Tatsache, dass es sehr wenig Substanzielles über das Spiel gibt, während das angeblich fertige Stardew Valley weiterhin Updates und Verbesserungen erhält, vielleicht für immer...

In einem kürzlichen Beitrag auf X erinnerte ConcernedApe die Fans erneut daran, dass Haunted Chocolatier in Produktion und auf dem Weg ist, und merkte an, dass das Spiel Stardew Valley mit einer offenen Welt erfolgreich sein wird, die größer ist.

"Die Welt von Haunted Chocolatier ist größer als Stardew Valley".

Es ist unklar, wie viel größer, und wir warten immer noch auf irgendeine Form von Informationen in Bezug auf das Spiel und wann es tatsächlich erscheinen könnte, etwas, worüber die Fans seit Jahren gespannt sind.