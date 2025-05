Stardew Valley Der Schöpfer könnte eines Tages eine Fortsetzung machen

HQ

Eric "ConcernedApe" Barone, der vor allem für seine äußerst beliebte Kreation Stardew Valley bekannt ist, verriet kürzlich in einem Interview mit TigerBelly, dass er sich vorstellen könnte, eines Tages eine Fortsetzung zu machen. Er wies jedoch auch darauf hin, wie viel einfacher es ist, einem bereits fertigen Spiel Inhalte hinzuzufügen, als etwas völlig Neues von Grund auf neu zu beginnen:

"Es ist so, dass alle Systeme - alle wichtigen Systeme - bereits fertig sind. Das sind die Dinge, die keinen Spaß machen. Wenn ich jetzt ein Update für Stardew Valley mache, ist es so, weißt du, oh, wirf dies rein, wirf das rein. Fügen wir grünen Regen hinzu – wie diese zufälligen, skurrilen Ideen. Um ehrlich zu sein, werde ich vielleicht irgendwann einen Stardew Valley 2 machen."

Natürlich ist es erwähnenswert, dass eine Fortsetzung wahrscheinlich noch in weiter Ferne liegt. Barone steckt derzeit mitten in der Entwicklung eines völlig anderen Spiels namens Haunted Chocolatier. Gleichzeitig plant er, auch weiterhin Inhalte zu Stardew Valley hinzuzufügen – tatsächlich sagte er zuvor, dass es sein Traum wäre, sie auch in 50 Jahren noch zu aktualisieren.