McLaren könnte an diesem Wochenende in Singapur die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft in der Formel 1 gewinnen

Der Große Preis von Singapur, eines der glamourösesten Formel-1-Rennen des Kalenders durch die Straßen von Marina Bay, findet an diesem Wochenende statt (das Rennen findet am Sonntag, den 5. Oktober, um 14:00 Uhr MEZ, 13:00 Uhr BST statt), und McLaren könnte dort den Konstrukteurstitel holen, danach folgen sechs weitere Grand Prix, Singapur nicht mitgerechnet.

Die Weltmeisterschaft der Fahrer ist zwischen Oscar Piastri (324 Punkte) und Lando Norris (299 Punkte) und sogar Max Verstappen (255 Punkte) noch offen, aber es steht außer Frage, dass McLaren in diesem Jahr die Meisterschaft für Teams gewinnen wird, mit 623 Punkten, mehr als doppelt so viel wie Mercedes (290) und Ferrari (286).

McLaren verpasste bereits beim letzten Grand Prix in Aserbaidschan einen "Matchball" (als Norris Siebter wurde und Piastri nicht ins Ziel kam und nur sechs Punkte hinzufügte), aber es ist jetzt nur noch eine Frage des Wann. Ihre Dominanz war brutal: 12 von 17 Grand-Prix-Siegen gingen für die McLaren-Jungs.

Laut Motorsport gibt es in den sieben verbleibenden Grand Prix (drei davon in Sprintrennen) noch maximal 346 Punkte zu holen: Ein reguläres Wochenende bietet 43 Punkte für ein Team, ein Wochenende mit Sprint 58 Punkte.

Angesichts des großen Unterschieds von McLaren würden sie in diesem Jahr nur 13 Punkte benötigen, um den Titel für das beste Team zu holen. Bereits im vergangenen Jahr gewannen sie mit Coulthard und Häkkinen den Titel, der erste seit 1998 war, und wurden Elfter in der Gesamtwertung.