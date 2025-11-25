Harry Kane weist Gerüchte über einen Wechsel nach Barcelona zurück: "Ich bin wirklich glücklich in München, das sieht man."

HQ

Harry Kane wurde zu den Gerüchten befragt, die ihn mit dem FC Barcelona in Verbindung bringen, als möglicher Nachfolger von Robert Lewandowski, der den Verein voraussichtlich am Saisonende verlassen wird. Auch wenn es noch zu früh ist, um zu wissen, was nächsten Sommer passieren wird, hat der englische Stürmer erneut gesagt, dass er sich in München glücklich fühlt und beabsichtigt, weiterhin bei Bayern München zu spielen, wo er großen Erfolg hat.

"Ich hatte keinen Kontakt zu irgendjemandem, niemand hat sich bei mir gemeldet. Ich fühle mich in der aktuellen Situation sehr wohl, auch wenn wir meine Situation mit Bayern noch nicht besprochen haben. Es eilt nicht", sagte Kane zu BILD (über FootMercato) und fügte hinzu, dass die Bayern-Fans keine Sorgen machen müssten: "Ich bin wirklich glücklich in München. Das sieht man an meiner Art, wie ich spiele. Wenn es Kontakt gibt, werden wir sehen. Aber ich denke noch nicht an die neue Staffel. Zuerst gibt es diesen Sommer die Weltmeisterschaft. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich nach dieser Saison noch etwas ändern wird."

Kane wechselte im Sommer 2023 zu Bayern München und erzielte 109 Tore in 114 Spielen. Der Klub ist auch in diesem Jahr in der Champions League und Bundesliga noch ungeschlagen, steht aber am Mittwoch gegen Arsenal möglicherweise das bisher härteste Spiel der Saison an.

Kane möchte bei Bayern bleiben, obwohl sein Vertrag im Juni 2026 endet und er bisher keine Vertragsverlängerung unterschrieben hat. Wenn Bayern nicht schnell wechselt, wird sein Name weiterhin mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht werden... einschließlich einer möglichen Rückkehr nach Tottenham.