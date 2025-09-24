Harry Kane zurück in England? "Viele Tottenham-Fans würden Kane gerne zurücksehen", sagt Trainer

HQ

Harry Kane wechselte 2023 zu Bayern München, der in der vergangenen Saison endlich seine ersten Titel holte und damit den Fluch des englischen Stürmers beendete. Am vergangenen Wochenende erzielte er beim 4:1 gegen Hoffenheim einen weiteren Hattrick, mit dem die Bayern an der Tabellenspitze der Bundesliga ungeschlagen bleiben. Doch am Montag begannen sich Gerüchte über einen möglichen Verkauf im nächsten Sommer zu verbreiten, und die Bild erinnerte daran, dass er im nächsten Sommer eine Ausstiegsklausel von 65 Millionen Euro (56,7 Millionen Pfund) hat.

Tottenham Hotspur hat im nächsten Sommer eine Rückkaufoption, die ihnen Vorrang einräumt. Von 2009 bis 2023 war es Kanes Zuhause, und der 32-Jährige wird dort immer noch verehrt. Aber Tottenham-Trainer Thomas Frank glaubt nicht, dass es dazu kommen wird. "Ich selbst bin ein Reisender, ich reise gerne, ich erkunde auch gerne Dinge. Er ist schon seit vielen Jahren hier, warum also nicht die Zeit beim FC Bayern noch ein bisschen genießen?", so Frank.

"Er wird wahrscheinlich beim FC Bayern bleiben und weiter gute Leistungen bringen. Er war letztes Jahr Torschützenkönig, hat die Meisterschaft gewonnen und macht es jetzt fantastisch", obwohl er hinzufügte, dass er bei den Spurs mehr als willkommen wäre (via The Guardian).

Laut Daily Star gibt es jedoch aktive Bewegungen bei Tottenham, um Kane davon zu überzeugen, zurückzukehren, und sie werden ihn bald treffen. Kane müsste den Bayern noch vor Januar mitteilen, dass er im kommenden Sommer gehen will.

"Ich denke, es gibt viele Tottenham-Fans, mich eingeschlossen, die Kane gerne zurücksehen würden", sagt Frank. Glaubst du, dass Harry Kane in die Premier League zurückkehren wird?