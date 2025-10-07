Harry Kane räumt mit Gerüchten um einen Wechsel zurück in die Premier League auf: Eine Verlängerung in München scheint wahrscheinlicher

HQ

Harry Kane hält den Rekord für den besten Torschützen in England und Tottenham Hotspur und wäre nur noch 48 Tore davon entfernt, Alan Shearers Rekordtorschütze in der Premier League mit 260 Toren zu übertreffen. Ein Wechsel zurück in die Premier League scheint jedoch zumindest kurzfristig unwahrscheinlich, trotz der jüngsten Gerüchte, die darauf hindeuten, dass er an einem Wechsel zurück in die Premier League interessiert ist.

Zurück in England, wo er die Three Lions für die WM-Qualifikationsspiele als Kapitän aufs Feld führte, wurde Kane nach seiner Zukunft gefragt und scheint einer Vertragsverlängerung bei Bayern München näher zu kommen. "Im Moment würde ich sagen, dass wir uns in einem fantastischen Moment befinden und ich an nichts anderes denke", sagte er über BBC.

"Was die Premier League angeht, weiß ich es nicht. Wenn man mich gefragt hätte, als ich zum ersten Mal nach Bayern gegangen bin, hätte ich auf jeden Fall gesagt, dass ich zurückkommen werde. Jetzt, wo ich ein paar Jahre dort bin, würde ich wahrscheinlich sagen, dass das ein bisschen zurückgegangen ist, aber ich würde nicht sagen, dass ich nie wieder zurückgehen würde."

Harry Kane wechselte 2023 zu Bayern München, wo er 2025 endlich seinen ersten Titel, die Bundesliga, gewann. Das Ende seiner Titeldurststrecke habe ihm "mehr Motivation gebracht, mehr und besser zu werden. Ich denke, das habe ich in diesem Jahr gezeigt."

Harry Kane hat in dieser Saison bereits 11 Tore für die Bayern erzielt, zwei mehr als Haaland und Mbappé, und ist nach 104 Spielen für die Bayern kürzlich der schnellste Spieler in diesem Jahrhundert, der 100 Vereinstore in den fünf europäischen Top-Ligen erzielt hat.