Das Camp Nou des FC Barcelona ist noch nicht fertig und wird sein erstes Heimspiel auf dem Trainingsgelände bestreiten

Der FC Barcelona wird am kommenden Sonntag, 14. September, um 21:00 Uhr MEZ und 20:00 Uhr BST sein erstes Heimspiel in LaLiga bestreiten, jedoch nicht im Camp Nou, das sich noch im Bau befindet und noch keine Genehmigung für die Eröffnung der ursprünglich verfügbaren 27.000 Sitzplätze erhalten hat (das endgültige Stadion wird 105.000 Menschen aufnehmen können, aber das wird frühestens im nächsten Jahr geschehen).

Stattdessen wird LaLiga ein Auge zudrücken und Barcelona erlauben, das Spiel im Johan-Cruyff-Stadion auszutragen, einem Stadion der UEFA-Kategorie 3, das von der Jugendmannschaft genutzt wird, und einem Trainingsgelände mit 6.000 Sitzplätzen, was weniger als die von LaLiga geforderte Mindestkapazität (8.000 Sitzplätze) ist.

"Diese Änderung des Veranstaltungsortes erfordert eine Anpassung des Ticketing-Prozesses an die reduzierte Kapazität des Stadions, das 6.000 Zuschauer fasst, deutlich weniger als das Spotify Camp Nou", so der Verein. "Um maximale Transparenz zu gewährleisten und unseren Mitgliedern die größtmöglichen Möglichkeiten zu bieten, hat der Club ein spezielles Registrierungs- und Lotterieverfahren für diejenigen eingeführt, die Vorrang beim Kauf haben."

Es ist das x-te Mal, dass der Verein die Eröffnung des im Umbau befindlichen Baus, der ursprünglich für Ende 2024 geplant war, hinauszögert. Joan Laporta hatte am Ende der letzten Saison versprochen, dass das Camp Nou im August die Joan Gamper Trophy ausrichten würde, aber dazu kam es nicht.

Es gibt noch keine voraussichtlichen Termine für die Eröffnung des Stadions. Der Klub hofft, vor dem nächsten Heimspiel am 21. September gegen Getafe alle Genehmigungen fertig zu haben. Ein wichtiges Datum ist der 1. Oktober, an dem Barcelona PSG zur Champions League empfängt: Die UEFA schreibt vor, dass alle Heimspiele während der Ligaphase (bis Januar 2026) im selben Stadion ausgetragen werden.