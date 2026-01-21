HQ

Marc-André-ter Stegen, deutscher Torwart, der seit 2014 Barcelonas Tor verteidigt, wird die zweite Saisonhälfte in Girona, einem weiteren Fußballverein in Katalonien, spielen, nachdem ein Deal getroffen wurde: Ter Stegen bleibt bis zum 30. Juni 2026 bei Girona. Es ist für beide die beste Lösung, da der Verein einen Teil seines Gehalts vermeidet (er zahlt laut Berichten immer noch "den Großteil" davon), und besonders für den Spieler, der regelmäßig spielen kann und ihm einen Platz in der deutschen Nationalmannschaft für die WM im nächsten Sommer sichert.

Hansi Flick, Trainer von Barça, sagte auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel in Prag, er "wünsche", dass Marc André-ter Stegen es zur Weltmeisterschaft schafft. "Er ist ein wunderbarer Torwart und ich denke, das ist die beste Wahl für ihn."

Ther German absolvierte 423 Einsätze als Barcelona-Torwart, die zweitmeisten aller Torhüter in der Vereinsgeschichte, nur übertroffen von Victor Valdés (534 Einsätze) und war der letzte verbliebene Spieler des aktuellen Barcelona-Kaders, der 2015 die Champions League gewann.

Ter Stegen und der FC Barcelona lieferten sich letzten Sommer ein Hin und Her, als der Spieler sich weigerte, dem Verein medizinische Berichte zu geben, und dies wurde als absichtliches Hindernis bei der Verpflichtung des neuen (derzeitigen) Torwarts Joan García angesehen, da klar war, dass der Verein den Spieler loswerden wollte. Am Ende wurde Ter Stegen letzten Monat noch einmal angerufen, spielte aber nicht, da er als Dritter in der Reihe der bevorzugten Torhüter für Flick (García, Szczęsny und Ter Stegen) steht.