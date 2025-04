Hands-off Impressionen: Outbound baut sich auf, die nächste erfolgreiche Kuschelsimulation zu werden

Da heutzutage jeder einzelne Entwickler-Showcase - egal welcher Gastgeber - vollgepackt ist mit neuen gemütlichen Spielen, da sie während der Pandemie extrem beliebt geworden sind, ist es großartig zu sehen, wie einige Titel über die entspanntere Prämisse hinausgehen und alternativ etwas Fleischigeres für diejenigen bieten, die ein tieferes oder längeres Spielerlebnis suchen.

Outbound ist eines dieser Spiele. Von außen sieht es aus wie ein weiteres gemütliches Campingspiel, aber während der Xbox Developer Session EMEA musste ich herausfinden, dass es viel mehr sein wird, als man auf den ersten Blick sieht.

Denn ja, Sie können Ihr Fahrzeug zunächst aus mindestens drei verfügbaren Transportern auswählen und ihm dann eine Farbe und ein Nummernschild geben, Sie können durch lebendige Naturumgebungen fahren und Sie können Ihre Innenräume anpassen, um die modischsten Ergebnisse zu erzielen, die in den sozialen Medien geteilt werden können. Wir haben ähnliche Konzepte gesehen, die sehr erfolgreich werden können, wie z.B. das ebenfalls kommende und mehr storygetriebene Camper Van: Make it Home, als einer der unvermeidlichen Vergleiche, die mir in den Sinn kamen. Aber was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es tatsächlich viel umfassendere Elemente des Bauens, des Ressourcenmanagements und sogar des Überlebens gibt?

"Ich fuhr, bis das Grau der Stadt aus meinen Spiegeln verschwand"

Werbung:

Genau wie bei Moonlighter 2: The Endless Vault, und leider auch sind dies Eindrücke aus der Hand, was bedeutet, dass ich das Spiel nicht selbst spielen konnte, sondern den Mitbegründern Marc Volger und Tobias Schnackenberg von Square Glade beim Spielen der Demo zusah und weitere Details sprach. Ehrlich gesagt, würde ich gerne sehen, wie sich die relativ steif aussehende FPS-Bewegung sowohl auf der Maus als auch auf der Tastatur anfühlt, aber hauptsächlich auf einem Controller, da das Zeigen und Klicken manchmal zu eindeutig nur für PC/Xbox und Maus konzipiert schien (oder vielleicht Switch 2 's Mouse Mode, wer weiß).

Komplexität und Präzision in einem gemütlichen Spiel? Das meinte ich. Outbound bietet den Spielern vollwertige Konstruktionswerkzeuge. Ich würde sagen, dass die Benutzeroberfläche des Systems ähnlich aussieht wie Fortnite ohne das hektische Tempo oder sogar The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, da Sie verschiedene 3D-Objekte basierend auf einer halbtransparenten Vorschau platzieren. Es sieht befriedigend aus, es zu benutzen, und das geniale Surreale daran ist meiner Meinung nach, dass Sie tatsächlich mehrere Stockwerke auf Ihrem Van bauen können, mit einem praktischen Set /Unset Camp Befehl, der jederzeit bereit ist, um das ganze übertriebene Ding in einem brillanten Effekt zu falten oder zu entfalten.

Aber um zu bauen, brauchst du sowohl Werkzeuge als auch Ressourcen, und hier kommt die Managementseite des Spiels ins Spiel, sobald du deinen Van im Lager geparkt und die Seitentür geöffnet hast. Du sammelst zum Beispiel Holz für Feuer oder fügst Dinge zu deiner To-Do-Liste hinzu, wie z. B. einen Schraubenschlüssel, um eine Barriere zu entfernen, oder einen Bauhammer. Von dort aus musst du Blaupausen sammeln, die du von den im Park verstreuten Terminals bis zu deiner eigenen Werkbank herunterladen kannst, wo du weitere Objekte herstellen kannst.

HQ

Werbung:

Später werden Sie einen Recycler verwenden, um einen noch höheren Materialausstoß aus Ihrem Abfalleinsatz zu erzielen, und sobald Sie ein solides Fundament auf Ihrem Lieferwagen gebaut haben, können Sie verrückt werden, indem Sie weitere Holzböden hinzufügen.

Das Spiel scheint nicht auf das Überleben ausgerichtet zu sein, mit vielen Handführern und Sehenswürdigkeiten, die dir helfen, aber das bedeutet nicht, dass du nicht ein Auge auf die vielen verschiedenen schrumpfenden Ressourcen und wechselnden Wetterbedingungen haben musst. Zum Beispiel funktionieren windbetriebene Generatoren nicht jeden Tag, genau wie solarbetriebene Module, die sich nachts oder bei Bewölkung ausschalten.

Outbound will " jeden Tag einzigartig und herausfordernd für die Spieler machen", so die Entwickler, mit den verschiedenen miteinander verbundenen Systemen, auch das trotz der gemütlichen Prämisse. Es scheint auch eine umweltschonende Botschaft zu vermitteln, wenn man den bisher gezeigten Kontext und die nachhaltigen Energien betrachtet, die Sie nutzen können.

Wenn du für den Tag fertig bist, kannst du schlafen gehen, aber wenn du ansonsten mit dem Ort fertig bist, verlässtUnset du dein Lager und fährst woanders hin, was den nomadischen Charakter des Spiels unterstreicht.

Auch wenn ich weder auf gemütliche Spiele noch auf Simulatoren stehe, hat Outbound während der Xbox Developer Session EMEA meine Aufmerksamkeit erregt. Es sah entspannend und doch herausfordernd aus, mit diesem Firewatch -Ton und der gesamten Ressourcenschleife. Wenn es nächstes Jahr erscheint, können Sie Ihre Erfahrungen mit drei Freunden teilen, aber alle im selben Van, um den Campinggeist am Leben zu erhalten.