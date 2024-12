Wir alle werden in der Lage sein, uns mit dem Protagonisten in Camper Van: Make it Home

HQ

Das haben wir alle schon erlebt. Von außen betrachtet könntest du den Anschein haben, als hättest du alles. Einen Partner, ein Zuhause, einen festen Job, aber im Hinterkopf weißt du, dass du nicht glücklich bist. Nicht alle von uns können in ein Wohnmobil packen und in ein Leben auf der Straße ziehen, aber der Protagonist von Camper Van: Make it Home hat genau das getan.

Auf der BIG-Konferenz in Bilbao sprachen wir mit Maribel Zafra, Produzentin und Narrative Developer bei Malapata Studio, über Camper Van: Make it Home und die Ziele, die das Studio mit der Geschichte des Spiels verfolgt.

"Anstatt die Geschichte eines Lebens zu erzählen, wollten wir eine Geschichte des persönlichen Wachstums erzählen." sagte Zafra. "Die Protagonistin hat ein gutes Leben, ich denke, wir alle können uns irgendwann in unserem Leben mit ihr identifizieren, denn sie hat einen guten Job, sie hat einen Partner, sie hat ein Haus, sie hat alles, was sie haben sollte, um glücklich zu sein, aber sie ist nicht glücklich, also beschließt sie, etwas Neues auszuprobieren. Und ja, es ist wieder so, es ist keine Geschichte über ein Leben, es ist eine Geschichte über eine andere Version deines Lebens, und du hast immer die Chance, es zu versuchen."

