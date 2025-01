Hady Habib ist der erste libanesische Spieler, der sich für einen Grand Slam qualifiziert hat

HQ

Hady Habib, ein 26-jähriger libanesisch-amerikanischer Tennisspieler, hat Geschichte geschrieben, als er als erster libanesischer Spieler eine Grand-Slam-Einzelauslosung erreichte. Habib besiegte in den drei Qualifikationsrunden den Franzosen Clement Chidekh mit 6:4, 3:6, 7:6 (8) und sicherte sich damit seinen Platz bei den am kommenden Sonntag beginnenden Australian Open.

Im vergangenen Jahr war er zudem der erste libanesische Spieler, der eine ATP Challenger Tour in Chile gewinnen konnte. In Paris 2024 spielte er gegen den späteren Silbergewinner Carlos Alcaraz. Habib, der auf Platz 219 der Weltrangliste steht, wird sein erstes Spiel gegen den Chinesen Yunchaokete Bu bestreiten.

Er wurde in Houston, Texas, geboren, zog aber als Kind in den Libanon, wo er Tennis spielen lernte. Er besitzt die doppelte Staatsbürgerschaft und spielt seine Karriere in den USA, aber er hofft, sein Land vertreten zu können.

"Ich weiß, es ist nur ein Sport, aber ich habe das Gefühl, den Libanon zu repräsentieren und all die Dinge zu opfern, die ich tun musste, um hierher zu kommen, es ähnelt irgendwie, wie sich unsere Nation zurückgekämpft hat", sagte Habib auf SBS News, wie Tennis.com entdeckte.

Sein Land befindet sich seit dem 27. November in einer Waffenruhe mit Israel, nachdem ein Jahr lang Bombenangriffe stattgefunden hatten, bei denen über 4.000 Menschen im Libanon ums Leben kamen. "Jeden Morgen, als ich in dieser schwierigen Zeit aufwachte, kontaktierte ich alle meine Familienmitglieder, meine Freunde, um sicherzustellen, dass es ihnen gut geht", sagte die Tennisspielerin.