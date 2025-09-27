Hades II: Wie man Chronos schlägt

HQ

Nachdem du dich in Erebus bei Hekate bewiesen, die Sirenen in Oceanus zum Schweigen gebracht und Cerberus in den Trauerfeldern befreit hast, kannst du endlich durch Tartarus zurück zum Haus des Hades gehen. Nachdem du dich durch eine Armee von Satyrn und Verrätern an deinem Vater gekämpft hast, triffst du auf Hades II s Antagonisten von Angesicht zu Angesicht.

Wie du wahrscheinlich erwarten wirst, ist Chronos kein leicht zu besiegender Gegner, aber wenn du jedes Mal, wenn du ihn triffst, die Hoffnung verlierst, einen freien Lauf zu bekommen, haben wir ein paar Tipps, die dir helfen können. Bevor wir zum eigentlichen Kampf kommen, lohnt es sich, das Beste aus euren Andenken- und Arkana-Karten zu machen. Wenn du "Die Liebenden und den Tod" ausreizst, kannst du einige von Chronos' Treffern ignorieren und erhältst drei "Death Defiances". Die Knöchelknochen können einen Teil seiner Gesundheit zerstören und dich weniger Schaden von ihm erleiden lassen, und der Böse Blick von Nemesis ist tatsächlich die Art und Weise, wie wir ihn beim ersten Mal mit einer lächerlichen Menge an Schaden von Zorophet alias der Mondsteinaxt zu Fall gebracht haben.

Wir können die Mondsteinaxt nicht wirklich empfehlen, wenn du Chronos zum ersten Mal besiegen willst, es sei denn, du bekommst verdammt viel zusätzliche Gesundheit und Schaden, da du mit diesem Build im Wesentlichen in einen Zermürbungskrieg eintrittst. Stattdessen empfehlen wir, euch den Argentumschädel und die Kernschattenfackeln zu schnappen oder das Special hauptsächlich auf den Hexenstab zu verwenden (Aspekt von Momus ist immer noch schwierig). Mit diesen Fernkampfwerkzeugen kannst du mit Chronos Keepaway spielen, der sich auf dich setzen kann, aber oft mit einem telegrafierten Sprint, den du schon aus einiger Entfernung kommen sehen kannst. Ihn in Schach zu halten bedeutet auch, dass du nicht plötzlich von den Kugeln getroffen wirst, mit denen er sich umgibt, oder von einem schnellen Hieb mit seiner Sense.

Chronos ist vollgepackt mit Attacken, die deine Gesundheit beeinträchtigen können, und es hilft nicht, dass er den Kampf mit einer Bande von Satyr-Verbündeten beginnt, die bereit sind, dich ebenfalls zu verprügeln. Unabhängig davon, ob du AoE in deiner Waffe hast oder nicht, empfehlen wir dir, im Laufe deines Durchlaufs ein oder zwei Upgrades für deine Besetzung zu erhalten, damit du sie in den ersten Sekunden des Kampfes auslöschen und von deinem Rücken bekommen kannst. Das macht Chronos nicht weniger tödlich, aber es ermöglicht dir, dich ganz auf ihn zu konzentrieren.

Beachten Sie hier die Satyrn. Sie werden wollen, dass sie so schnell wie möglich weg sind.

Chronos' große, ausladende Sensenangriffe werden dir beim Aufprall und nach einer Sekunde Schaden zufügen. Rasen Sie niemals entlang der Linie, durch die er gewischt wurde, und ziehen Sie sich zurück, wenn Sie müssen. Diese Hiebe erreichen höchstens eine mittlere Reichweite, aber sein Sprint kann eine Arena durchschneiden. Wenn er anfängt, dich zu seiner wirbelnden Sense zu ziehen, sprinte in kreisenden Bewegungen um die Arena herum und du wirst in der Lage sein, Schaden durch das Projektil zu vermeiden, das er am Ende des Angriffs wirft. Halte dich wieder fern, wenn er einen Kreis um sich herum zeigt, sonst wirst du im Sand der Zeit betäubt.

Wenn Ihr in der Lage seid, Euren Schaden aufrecht zu erhalten, werdet Ihr Chronos niedrig machen. Leider hat er, genau wie der Endboss des ersten Spiels, eine zweite Phase und einen vollen Gesundheitsbalken. Dort wirst du in eine kreisförmige Arena in Form eines Ziffernblatts transportiert, in der Chronos sofort eine Zahl auf dem Boden hervorhebt. Lauf zu diesem kleinen Kreis oder werde getötet. So einfach ist das. Auch hier erweisen sich Fernkampfwaffen als nützlich, da sie in der Lage sind, den Schaden hoch zu halten, während du weit von Chronos entfernt bist. Dann überschüttet er die Arena mit Effekten, von brennenden Uhrzeigern, die in der Arena ticken, bis hin zu einer Überflutung von Kreisen, die dich rechtzeitig anhalten. Bleiben Sie mobil und bleiben Sie in Bewegung, sonst werden Sie leicht von diesen Angriffen überrascht. Außerdem wird Chronos hier immer noch die ganze Zeit auf dich einschlagen.

Vermeiden Sie diesen Schritt um jeden Preis.

In der Mitte seiner zweiten Phase beschwört er auch Sanduhren, die ihn heilen können. Wenn du viel Schaden hast, kannst du diese Schergen ehrlich ignorieren, aber ansonsten kannst du im Uhrzeigersinn durch die Arena sprinten und dich mit ihnen auseinandersetzen, während du unterwegs bist. Sie haben nicht viel Gesundheit und sollten keine allzu große Herausforderung darstellen. An diesem Punkt geht es wirklich nur darum, auf deinen Build zu vertrauen und die Sofort-Kill-Attacken von Chronos zu vermeiden. Halten Sie Ihren Schaden aufrecht und Sie werden im Handumdrehen Ihren ersten Z-Sand sammeln.

Eine letzte Empfehlung, bevor wir uns verabschieden: Stellt sicher, dass ihr während eines Durchlaufs verschiedene Erinnerungsstücke verwendet. Die Kristallfigur aus Circe und der konkave Stein aus Echo können dir zusätzliche Arkana-Karten und einen zusätzlichen Segen von einem Gott geben, wenn du sie früher im Lauf nutzt, was dir den kleinen zusätzlichen Schub gibt, um es mit Chronos aufzunehmen.