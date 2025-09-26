Hades II: Wie man Cerberus/Infernal Beast besiegt

HQ

Im ersten Hades-Spiel steht Cerberus direkt vor den Toren zur Außenwelt, bevor du in einem letzten Showdown gegen deinen Vater antrittst. Anstatt gegen deinen besten Jungen und geliebten Kumpel zu kämpfen, kannst du ihn mit einem Satyrsack loskaufen. In Hades II gibt es kein solches Glück, denn Cerberus wurde auf den Feldern der Trauer mit dicken Schichten der Verderbnis überzogen, die ihn in die Höllenbestie verwandelt haben.

Da er in großen Flächenschaden enormen Schaden verursacht, kannst du sehen, warum selbst diese Berserker-Version von Cerberus eine Herausforderung darstellt, die Chronos lieber auf jemand anderen schieben würde, und er stellt eine der schwierigsten Hürden dar, die es in Hades II zu überwinden gilt. Er kann jedoch besiegt werden und wenn du Probleme hast, haben wir ein paar Tipps, wie du Cerberus in Hades II besiegen kannst. Oder genauer gesagt, ihn von seiner Infektion zu befreien, damit er zu seinem Meister zurückkehren kann.

Halte dich hier hinter ihm und er wird nicht mit vielen Angriffen treffen

Als Erstes solltest du sicherstellen, dass du so gut wie möglich auf diesen Kampf vorbereitet bist. Wenn du Schwierigkeiten hast, können die Andenken "Knöchelknochen", "Böser Blick" und "Schwarzes Fleece" hilfreich sein. Sogar die Verwendung des Luckier-Zahns für ein zusätzliches Leben kann hilfreich sein, aber die Knöchelknochen helfen besonders, da sie einen Brocken von Cerberus' Lebensleiste abhacken und dich weniger anfällig für seine Angriffe machen. Das Böse Auge kann dir helfen, insgesamt mehr Schaden zu verursachen, ebenso wie das Schwarze Vlies, aber es liegt an dir, zu entscheiden, ob du mehr Schaden oder Überlebensfähigkeit haben möchtest. Achte außerdem darauf, dass du sowohl die Karten "Die Liebenden" als auch "Todesarkana" aufrüstest, um den ersten Treffern jedes Hüters zu widerstehen und drei "Todestrotz" zu erhalten.

Wenn es darum geht, es mit Cerberus aufzunehmen, ist das erste, was man tun muss, hinter ihn einzutauchen. Er zielt mit seinem ersten Angriff auf die Stelle, an der du in der Arena ankommst, und ermöglicht es dir, ihn mit deinem Omega-Einsatz, deinen Angriffen und Spezialangriffen so viel Schaden wie möglich zu verursachen. Wie bei anderen Hütern auch, wird dein Einsatz Cerberus nicht an Ort und Stelle halten, aber es lohnt sich immer, ihn in seiner Omega-Form wegzuwerfen, solange du die Magie hast, um ihn aufrechtzuerhalten.

Jedes Mal, wenn Sie den Kopf des Hundes aus dem Boden kommen sehen, halten Sie sich fern

Fernkampfwerkzeuge können eine große Hilfe sein, aber ansonsten haltet ihr euch auf Cerberus' Rücken und weicht seinen Schlägen auf den Boden aus, um den meisten Gefahren zu entgehen. Die Umbral-Fackeln und der Argentumschädel können besonders effektiv sein, wenn es darum geht, ein- und auszusteigen und den Schaden auf jede Distanz konstant zu halten. Der Rückenstich-Schaden von Lim und Oros kann sich ebenfalls als nützlich erweisen, und du willst im Grunde genommen das Beste aus deiner erhöhten Geschwindigkeit machen.

Es ist nicht allzu schwer, den Angriffen von Cerberus auszuweichen, wenn du weißt, wonach du suchst. Er hebt seine Pfoten in die Luft, wenn er zuschlagen will, und obwohl er den Zug um eine Sekunde oder so verzögert, weiß man, dass es Zeit ist, aus dem Ausweichen herauszukommen, wenn er weiß blinkt. Cerberus' Feuerbälle können auch besonders gemein sein, und seine Hiebe können mehr Flammen über den Bildschirm werfen. Aber auch hier gilt: Wenn du deine Ausweichmanöver immer so abstimmst, dass du hinter ihn kommst, solltest du nicht von mehr als ein paar davon überrascht werden. Worauf Sie wirklich achten sollten, sind die Bereiche der Arena, die mit Orange bedeckt sind. Große Kreise bedeuten das Verderben, wenn Ranken an ihnen entlangkriechen und dir die Chance geben, ihnen im Grunde genommen zu entkommen.

Diese Kreise tauchen viel häufiger auf, wenn Cerberus sich in seine zweite Phase vorarbeitet. Sobald er die Hälfte seiner Gesundheit erreicht hat, verschwindet er unter der Karte und beschwört Unterstützung, bevor er mit einem gewaltigen Ausbruch in die Arena zurückkehrt. Er wird in dieser Phase aggressiver und beweglicher, aber bleib einfach dran, denn sein Moveset ändert sich nicht allzu sehr, abgesehen von einer Attacke, in der du siehst, wie der Rest der Arena dunkel wird, wenn ein kleiner Kreis um Cerberus aufleuchtet. Wenn du nicht in diesen Kreis kommst, steht dir eine Welt voller Verletzungen bevor.

Im Großen und Ganzen ist Cerberus nur ein großer, tankiger Bestie. Es ist ziemlich schwierig, ihm aus dem Weg zu gehen, da viele seiner Angriffe große Teile der Arena abdecken können, weshalb es wahrscheinlich die beste Wahl ist, sich in seinem Rücken zu halten. Außerdem ist er aufgrund seiner Größe nicht schwer zu treffen, wenn du also genug Schaden hast, kannst du ihn auslöschen, wenn du voll auf Aggression setzt. Versuche es weiter, verbessere deine Arkana und Andenken, und schon bald hast du Cerberus von seinen Dreckschichten befreit und lässt ihn in die Tiefen des Tartarus zurückkehren, wo deine nächste Herausforderung auf dich wartet.