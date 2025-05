"Habemus Mister": Italienische Zeitung bestätigt, dass Jürgen Klopp das Angebot angenommen hat, sich dem Serie-A-Team anzuschließen

HQ

Jugen Klopp, neun Jahre lang Trainer des FC Liverpool, entschied sich im vergangenen Jahr, Liverpool und das Fußballmanagement insgesamt zu verlassen, da ihm die Energie ausging. Später wechselte er als Head of Global Football zu Red Bull, wo er alle Fußballaktivitäten der Marke beaufsichtigte, die mehrere Fußballvereine wie Salzburg, Leipzig, Bragantino oder New York Red Bulls besaß, ein Schritt, der wegen des Multi-Ownership-Modells von Red Bull kritisiert wurde.

Kürzlich wurde jedoch berichtet, dass Klopp bei Red Bull unzufrieden ist und wieder Fußballmannschaften managen möchte. Und nach einem kurzlebigen Gerücht, das ihn mit Real Madrid in Verbindung bringt, scheint es, dass Klopps neues Ziel der AS Rom sein wird. Das berichtet mehrere italienische Medien, darunter La Stampa, die berichten, dass Klopp das Angebot der italienischen Mannschaft vom vergangenen Sonntag bereits angenommen hat und die Klublegende Claudio Ranieri ersetzen wird.

Sie fügen sogar hinzu, dass der Verein die Rückkehr von Klopp bereits mit einem Social-Media-Video angedeutet hat, das römische Denkmäler (Kolosseum, Lupa, Olimpico, Pietro -San-, Pantheon) zeigt, deren Initialen den Nachnamen des deutschen Spielers bilden, dessen Trainerkarriere auch Borussia Dortmund und Mainz 05 umfasst.

Klopp würde auf der Giallorosso-Bank sitzen und die Aufgabe haben, die Roma zu einem europäischen Eliteklub zu machen, der in diesem Jahr Fünfter in der Serie A ist, und er würde sechs neue Spieler bringen, darunter zwei Innenverteidiger, einen rechten Flügelspieler, einen Stürmer und einen Mittelfeldspieler. Der einzige europäische Titel des Klubs ist die erste Conference League in der Saison 2021/22, aber mit einem Spieltag vor Schluss können sie sich noch für die Europa League qualifizieren oder sogar die Champions League erreichen, wenn Juventus am Freitag Punkte verpasst.