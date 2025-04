Guardiola bestätigt, dass Haaland fünf bis sieben Wochen ausfallen wird: "Wir haben keinen anderen Spieler mit seinen Fähigkeiten"

HQ

Pep Guardiola hat ein Update zur Verletzung von Erling Haaland gegeben, der sich am vergangenen Sonntag im Viertelfinale des FA Cups den linken Knöchel verdreht hat. Der Verein sagte ursprünglich, dass er hoffte, den Spieler für den Rest der Saison zurück zu haben, und heute hat Guardiola gesagt, dass er davon ausgeht, dass der norwegische Spieler zwischen fünf und sieben Wochen ausfallen wird.

"Die Ärzte sagten mir, zwischen fünf und sieben Wochen. Hoffentlich wird er bis zum Ende der Saison und zur FIFA Klub-Weltmeisterschaft bereit sein", sagte Pep, der beklagte, wie verletzungsreich die Saison war, angefangen damit, dass Rodri den größten Teil der Saison verpasste: "Manchmal gibt es Jahre, in denen solche Dinge passieren. Das ist die ganze Saison über passiert. Ich würde sagen, es hätte auch anders laufen können, wenn es am Ende der Saison gewesen wäre", und sagt, dass Haaland, der kürzlich seinen Vertrag bis 2034 verlängert hat, wirklich einzigartig ist: "Wir haben keinen anderen Spieler mit seinen Fähigkeiten oder spezifischen Qualitäten, aber wir müssen uns anpassen."

Haaland wird das FA-Cup-Halbfinale gegen Nottingham Forest am 26. April verpassen, aber wenn die Mannschaft gewinnen kann, könnte Haaland rechtzeitig für das Finale am 17. Mai bereit sein. Haaland wird jedoch die meisten der letzten Spieltage der Premier League verpassen, die am 25. Mai mit einem Auswärtsspiel gegen Fulham gegen Manchester City enden. Er sollte für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft, die vom 14. Juni bis 13. Juli stattfinden wird, bereit sein.

Das nächste Spiel von Manchester City findet am morgigen Mittwoch zu Hause gegen Leicester City um 19:45 Uhr BST statt.