Haalands Verletzung: Manchester City geht davon aus, dass er rechtzeitig zur FIFA Klub-Weltmeisterschaft zurückkehren wird

Die Freude bei Manchester City über den Einzug ins Halbfinale des FA Cups zum siebten Mal in Folge wurde durch die Verletzung von Erling Haaland getrübt, der mehrere Wochen ausfallen wird.

Haaland zog sich eine Verletzung am linken Knöchel zu und wurde durch Omar Marmoursh ersetzt, der den Siegtreffer erzielte. Zuvor hatte Haaland einen Elfmeter verschossen, aber den Ausgleich erzielt.

Obwohl das Ausmaß der Verletzung noch nicht bekannt ist, gab der Klub eine Erklärung ab, in der er sagte, dass Haaland rechtzeitig fit sein wird, um im Rest der Saison, einschließlich der FIFA Klub-Weltmeisterschaft in diesem Sommer, eine weitere Rolle zu spielen.

Aber die FIFA Klub-Weltmeisterschaft beginnt Mitte Juni und dauert bis Juli, was für die Mannschaft, die sich in der Premier League in einer verzweifelten Situation befindet, nicht gerade sehr beruhigend ist: Sie muss unter den besten vier Teams landen, wenn sie nächstes Jahr in der Champions League spielen will. Derzeit sind sie Fünfter, was bedeuten würde, dass sie in der Europa League spielen würden. Da zwischen dem vierten (Chelsea, 49 Punkte) und dem siebten Platz (Brighton, 47 Punkte) nur zwei Punkte liegen, dürfte es in den verbleibenden zehn Spieltagen des Wettbewerbs noch viel schneller werden.

Haaland könnte auch das FA-Cup-Halbfinale gegen Nottingham Forest am 26. April verpassen, das die letzte Chance auf einen Titel in dieser Saison ist: Wenn sie nicht gewinnen, wäre es die erste Saison ohne Trophäen seit 2016/17. Im Moment sagt der Verein, dass er sich von einem Spezialisten beraten lassen wird, um das volle Ausmaß der Verletzung zu bestätigen.