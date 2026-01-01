Marc Cucurella reagiert auf Enzo Marescas plötzliche Entlassung von Chelsea

HQ

2026 begann mit einem Schock für die Chelsea-Fans und Enzo Maresca, der vom Verein entlassen wurde, obwohl viele Fans dem italienischen Trainer bereits den Rücken gekehrt hatten und beim 2:2-Unentschieden am Dienstag gegen Bournemouth Buh- und Pfiffrufe hörten.

Maresca kam im Juni 2024 dazu, und genau 18 Monate und zwei Trophäen (UEFA Conference League und Klub-Weltmeisterschaft) später hatten die Führungskräfte von Chelsea nach einer Reihe schlechter Ergebnisse (nur ein Sieg in den letzten fünf Spielen) genug.

"Da in vier Wettbewerben, darunter die Qualifikation für die Champions League, noch wichtige Ziele zu erreichen sind, sind Enzo und der Verein überzeugt, dass eine Veränderung dem Team die besten Chancen gibt, die Saison wieder auf Kurs zu bringen", sagte der Verein in einer kühlen Erklärung an Silvester.

Eine Woche zuvor hatte Maresca gesagt, die Tage nach dem 2:0-Sieg gegen Everton seien "die schlimmsten 48 Stunden seiner Amtszeit", was darauf hindeutete, dass er die Unterstützung des Vereins verloren habe.

Cucurella reagiert auf die Nachricht von Enzo Marescas Entlassung

Der spanische Linksverteidiger Marc Cucurella war einer der ersten Chelsea-Spieler, die auf die Nachricht reagierten, und schrieb in den sozialen Medien: "Danke für alles, Mister, und für Ihr Team. Für die Arbeit und das Vertrauen von Anfang an und für die Erinnerungen!", und fügte zwei Emojis der beiden Trophäen hinzu, die er mit ihm gewonnen hatte.

Die Chelsea-Fans scheinen unter denen gespalten zu sein, die wollten, dass Maresca nach den enttäuschenden Ergebnissen geht, während andere es für unfair halten. Nachdem Chelsea erst vor wenigen Wochen Dritter wurde, steht es nun auf Platz fünf in der Premier League, 15 Punkte hinter Arsenal. Was denkst du?