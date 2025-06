Grönlands Antrag, der CONCACAF als offizielles Mitglied beizutreten, "einstimmig" abgelehnt

HQ

Fußball ist in Grönland sehr beliebt. Auf einer Insel mit nur 56.583 Einwohnern gibt es 5.500 registrierte Fußballspieler in 76 Vereinen, was etwa 10 % der Bevölkerung entspricht. Der grönländische Fußballverband betreibt, obwohl er die Fußballmannschaften der Männer und Frauen der Insel betreibt, wird von der FIFA nicht anerkannt, da Grönland natürlich kein Land, sondern ein souveränes Territorium Dänemarks ist.

Die UEFA hat die Beitrittsversuche Grönlands abgelehnt, da die UEFA nur Länder zulässt, die von den Vereinten Nationen anerkannt sind. Aber die CONCACAF, die FIFA-Konföderation, die die nord- und mittelamerikanischen Länder, einschließlich der Karibik, verwaltet, kennt diese Einschränkung nicht. So bewarb sich Grönland im Mai 2024 um die Aufnahme in die CONCACAF... Sie seien aber "einstimmig abgelehnt" worden.

"In Übereinstimmung mit den CONCACAF-Statuten haben die Mitgliedsverbände den vom grönländischen Fussballverband eingereichten Beitrittsantrag geprüft und einstimmig abgelehnt", teilte die CONCACAF in einer Pressemitteilung mit.

Grönland hat inoffizielle internationale Freundschaftsspiele bestritten, hofft aber, international Fußball spielen zu können. Aber weder die UEFA noch die CONCACAF können es zugeben, da es kein Land ist. In Grönland ist es sehr schwierig, Fußball zu spielen, da die Plätze künstlich gestaltet werden müssen und nur fünf Monate im Jahr im Freien gespielt werden kann.

In den letzten Monaten ist die Insel Grönland (die trotz ihrer weniger als 60.000 Einwohner die größte Insel der Welt ist, größer als Westeuropa) ins Visier von Donald Trump geraten, der die Kontrolle über die Insel übernehmen will (auch wenn das geografisch nächstgelegene Land Kanada ist).