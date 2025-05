Trump erwägt militärische Option statt Grönland-Expansion

HQ

Die neuesten Nachrichten über Grönland . In einem Interview am Sonntag hat Donald Trump angedeutet, dass er militärische Gewalt nicht ausschließen würde, um die Kontrolle über Grönland zu behaupten, ein autonomes Gebiet unter Dänemark und ein wichtiger strategischer Ort in der Arktis.

Sein erneutes Interesse an der Insel, die sowohl für die Verteidigung als auch für unerschlossene Bodenschätze von Bedeutung ist, hat in der internationalen Gemeinschaft und in Grönland selbst wachsende Besorgnis ausgelöst. Seine Antwort auf die Frage, ob er die Anwendung von Gewalt ausschließen würde:

"Ich schließe es nicht aus. Ich sage nicht, dass ich es tun werde, aber ich schließe nichts aus. Wir brauchen Grönland dringend. Grönland ist eine sehr kleine Anzahl von Menschen, um die wir uns kümmern werden, und wir werden sie wertschätzen, und all das. Aber das brauchen wir für die internationale Sicherheit."

Die Äußerungen ergänzen frühere Signale aus Washington, die auf eine langfristige Vision der US-Expansion in die Arktis hindeuten, trotz des Widerstands von Dänemark, einem NATO-Verbündeten. Vorerst bleibt abzuwarten, wie ernst das Weiße Haus dieses umstrittene Ziel verfolgen wird.