Grigor Dimitrov zieht sich vom Paris Masters zurück, ist aber stolz darauf, seinen Zustand zu beurteilen: "Es war der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören"

HQ

Die Rückkehr von Grigor Dimitrov auf die Tennisplätze wurde mit nur einem Spiel abgebrochen. Obwohl er sein Erstrundenspiel gegen den Lokalmatadoren Giovanni Mpetshi Perricard gewonnen hatte, sein erstes Spiel seit seiner Brustverletzung in Wimbledon, entschied er sich, vor dem für Mittwochnachmittag geplanten Zweitrundenspiel gegen Daniil Medvedev abzusagen.

Dimitrov verbrachte drei Monate an der Seitenlinie. Es ist schon bemerkenswert, dass er in Paris wieder spielen konnte, dem letzten großen ATP-Turnier des Jahres vor den Finals (für die er sich nicht qualifizieren konnte). Der 34-jährige Bulgare selbst drückt aus, dass er "stolz darauf ist, meinen Zustand beurteilen zu können und zu beweisen, dass meine Bemühungen und die meines Teams in die richtige Richtung gehen".

"Nachdem ich einige Tage lang wettbewerbsfähig gespielt hatte, war ich zuversichtlich, dass es der richtige Zeitpunkt war, damit aufzuhören", schrieb er auf Instagram. "Ich freue mich auf die Herausforderungen und Chancen, die das Jahr 2026 bringen wird!".

Das bedeutet, dass Daniil Medvedev die zweite Runde auslässt und im Achtelfinale auf Lorenzo Sonego (der seinen Landsmann Lorenzo Musetti besiegte) treffen wird, wobei Davidovich oder Zverev als mögliche Viertelfinalgegner gelten.