"Ich nehme das nicht als Gewinn": Jannik Sinner nach Dimitrovs herzzerreißendem Rückzug aus Wimbledon

Dramatische Szenen spielten sich am Montagabend in Wimbledon ab. Grigor Dimitrov, derzeit die Nummer 21 der Welt, war in einem sensationellen Match kurz davor, die Nummer 1 der Welt, Jannik Sinner, auszuschalten, und gewann die ersten beiden Sätze mit 6:3, 7:5. Dann, als es im zweiten Satz 2:2 stand, fiel er zu Boden und hielt sich seinen rechten Brustmuskel. Er war verletzt worden und musste sich zurückziehen.

Das Pech hatte Sinner bereits, denn er stürzte am Ende des Spiels und schlug sich den Ellbogen auf. Von dem Bulgaren überwältigt, baumelte Sinner von Wimbledon herab, doch noch schlimmer hatte sein Gegner, der nicht weitermachen konnte und von Sinner unter Tränen den Platz verlassen konnte. "Ich sehe das überhaupt nicht als Sieg", sagte Sinner, der das Viertelfinale erreicht und auf Ben Shelton treffen wird.

"Ein unglaublicher Spieler, auch ein guter Freund von mir, wir verstehen uns auch abseits des Platzes sehr gut. Wenn man ihn in dieser Position sieht, ehrlich gesagt, wenn es eine Chance gäbe, dass er in der nächsten Runde spielen könnte, hätte er es verdient", sagte der Italiener.

Dies ist nun der fünfte Grand Slam in Folge, bei dem Dimitrov gezwungen war, seine Verletzung abzusagen (sein letztes Spiel vor Wimbledon war ein Erstrundenspiel in Roland Garros, wo er sich eine Beinverletzung zuzog).