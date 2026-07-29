Waldbrände treffen nun Osteuropa, wobei drei Feuerwehrleute in Griechenland ums Leben kommen

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Die vierte europäische Hitzewelle in diesem Sommer ist nun voll im Gange und macht wie erwartet bereits das Auslöschen von Waldbränden deutlich schwieriger. Reuters berichtet von neuen Bränden, die sich weiter östlich auf dem Kontinent ausbreiten, wobei drei Feuerwehrleute in Griechenland getötet wurden. Zwei starben, eingeklemmt zwischen zwei Feuerfronten auf Kreta, während der dritte im Kampf gegen Feuer auf dem Peloponnes ums Leben kam, da starke Winde Flammen in die Nähe von Dörfern und Sommertouristengebieten trieben.

Wie wir in den letzten Wochen berichtet haben, kämpfen Spanien und Frankreich weiterhin gegen große Brände, selbst in den Regionen, in denen sie stabil schienen. Spaniens großes Feuer in Ávila-Madrid hat sich verbessert, aber in Zamora wurden neue Evakuierungen angeordnet, und ein Brand in Castellón bleibt nach der Verbrennung von mehr als 10.000 Hektar außer Kontrolle. In Frankreich hat das riesige Feuer in der Region Bordeaux bereits 42.000 Hektar verbrannt, wobei Flammen noch möglich sind.

Innerhalb der neuen Welle halten extreme Hitze, Dürre und Wind das Brandrisiko in ganz Europa extrem und gefährlich hoch. Spanien und Frankreich sehen sich Temperaturen von bis zu 41ºC gegenüber, und die Behörden warnen, dass selbst kontrollierte Brände wieder entfachen können. Schließlich macht die vierte Hitzewelle auf dem Kontinent die Wälder trockener und die Brände schwerer einzudämmen.