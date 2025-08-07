Gonzalo García soll die neue "9" von Real Madrid werden

HQ

Gonzalo García befindet sich in "aktiven Gesprächen", um die nächste "Neun" bei Real Madrid zu werden und die Nummer von Kylian Mbappé zu übernehmen, der von nun an die Nummer 10 in seinem Trikot tragen wird, die gleiche wie Luka Modric früher. Das Eigengewächs, das noch vor wenigen Monaten noch praktisch unbekannt war, überraschte alle, als er in Abwesenheit von Mbappé zum Torschützenkönig der Klub-WM wurde und bei seiner Rückkehr sogar neben dem Franzosen in der Startelf stand.

Das sagt Fabrizio Romano, nachdem das Gerücht kursierte, dass der weiße Klub nicht wusste, welchen Stürmer er für das nächste Jahr wählen sollte: Endrick war theoretisch in diesem Jahr auf dem besten Weg, ein Schlagzeilenstürmer zu sein, nachdem er im letzten Jahr die meiste Zeit von Ancelotti auf die Bank gesetzt wurde, aber García könnte ihn im Rennen überholt haben.

Mit 21 Jahren wurde er neben Mbappé, Vinícius und Rodrygo zu einem festen Bestandteil des Kaders von Real Madrid. Einige Vereine, insbesondere Getafe in Spanien, versuchten, ihn zu verpflichten, aber vorerst wird er bleiben, was bedeutet, dass Endrick wahrscheinlich an einen anderen Ort ausgeliehen werden könnte, um seine Entwicklung zu vervollständigen.

García müsste einen neuen Vertrag bekommen, da er derzeit für Real Madrid Castilla spielt, deren B-Team, das derzeit in derPrimera Federación dritten Liga spielt. Mit 25 Toren in 36 Spielen wurde er zum besten Torschützen der Kategorie, während Castilla in der Gruppe 2 des Wettbewerbs den sechsten Platz belegte.