Globe Soccer Awards 2025: Endgültige Liste der Nominierten für den besten Spieler, Verein, Trainer...

Die Globe Soccer Awards haben die Finalisten für die Ausgabe 2025 bekannt gegeben. Diese Auszeichnungen wurden 2010 ins Leben gerufen, mit Teilnahme von UEFA, dem Europäischen Vereinsverband und dem Europäischen Verband der Spieleragenten. Nach einer ersten Auswahl der Nominierten wurde die endgültige Liste der Finalisten von den Fans gewählt. Nun werden die Gewinner von einer Auswahl von Fans und einer Jury aus ehemaligen Spielern, Trainern, Agenten und Journalisten ausgewählt.

Sie werden nach dem Kalenderjahr 2025 ausgewählt, was bedeutet, dass die zweite Hälfte der letzten Saison und der Beginn der aktuellen Saison 2025/26 berücksichtigt werden. Die Gewinner werden am 28. Dezember 2025 bekannt gegeben.

Finalisten der Globe Soccer Awards:

Bester Männerspieler 2025



Ousmane Dembélé



Désiré Doué



Erling Haaland



Achraf Hakimi



Vinícius Jr



Khvicha Kvaratskhelia



Robert Lewandowski



Kylian Mbappé



Nuno Mendes



Cole Palmer



Pedri



Raphinha



Mohamed Salah



Vitinha



Lamine Yamal



Beste Frauenspielerin 2025



Sandy Baltimore



Barbra Banda



Aitana Bonmatí



Lucy Bronze



Linda Caidedo



Mariona Caldentey



Temwa Chawinga



Melchie Dumornay



Hannah Hampton



Chloe Kelly



Ewa Pajor



Claudia Pina



Alexia Putellas



Alessia Russo



Leah Williamson



Bester Trainer des Jahres 2025:



Xabi Alonso



Mikel Arteta



Luis Enrique



Hansi Flick



Enzo Maresca



Arne Slot



Bester Stürmer des Jahres 2025



Ousmane Dembélé



Harry Kane



Khvicha Kvaratskhelia



Robert Lewandowski



Kylian Mbappé



Raphinha



Mohamed Salah



Lamine Yamal



Bester Mittelfeldspieler 2025



Jude Bellingham



Desiré Doué



Fermin López



João Neves



Cole Palmer



Pedri



Federico Valverde



Vitinha



Bester aufstrebender Spieler des Jahres 2025



Eliesse Ben Seghir



Pau Cubarsí



Désiré Doué



Arda Güler



João Neves



Kenan Yıldız



Bester Herrenclub des Jahres



Al-Ahli



Barcelona



Bayern



Chelsea



Flamengo



Liverpool



PSG



Sportlich



Bester Frauenclub des Jahres



Waffenlager



Barcelona



Chelsea



Juventus



Bester Agent 2025



Ali Barat



Jorge Mendes



Federico Pastorello



Fali Ramadani



Frank Trimboli



Bester Sportdirektor



Luís Campos



Deco



Michael Edwards & Richard Hughes



Giovanni Manna



Paul Winstanley & Laurence Stewart



Bester Spieler des Nahen Ostens 2025



Al-Dawsari



Karim Benzema



Riyad Mahrez



Cristiano Ronaldo



Vinícius Jr. gewann die Auszeichnung im letzten Jahr. Wird Ousmane Dembélé zusammen mit Ballon d'Or den Globe Soccer zu seiner Sammlung hinzufügen?