Globe Soccer Awards 2025: Endgültige Liste der Nominierten für den besten Spieler, Verein, Trainer...
Die Gewinner der Globe Soccer Awards werden am 28. Dezember 2025 bekannt gegeben.
Die Globe Soccer Awards haben die Finalisten für die Ausgabe 2025 bekannt gegeben. Diese Auszeichnungen wurden 2010 ins Leben gerufen, mit Teilnahme von UEFA, dem Europäischen Vereinsverband und dem Europäischen Verband der Spieleragenten. Nach einer ersten Auswahl der Nominierten wurde die endgültige Liste der Finalisten von den Fans gewählt. Nun werden die Gewinner von einer Auswahl von Fans und einer Jury aus ehemaligen Spielern, Trainern, Agenten und Journalisten ausgewählt.
Sie werden nach dem Kalenderjahr 2025 ausgewählt, was bedeutet, dass die zweite Hälfte der letzten Saison und der Beginn der aktuellen Saison 2025/26 berücksichtigt werden. Die Gewinner werden am 28. Dezember 2025 bekannt gegeben.
Finalisten der Globe Soccer Awards:
Bester Männerspieler 2025
- Ousmane Dembélé
- Désiré Doué
- Erling Haaland
- Achraf Hakimi
- Vinícius Jr
- Khvicha Kvaratskhelia
- Robert Lewandowski
- Kylian Mbappé
- Nuno Mendes
- Cole Palmer
- Pedri
- Raphinha
- Mohamed Salah
- Vitinha
- Lamine Yamal
Beste Frauenspielerin 2025
- Sandy Baltimore
- Barbra Banda
- Aitana Bonmatí
- Lucy Bronze
- Linda Caidedo
- Mariona Caldentey
- Temwa Chawinga
- Melchie Dumornay
- Hannah Hampton
- Chloe Kelly
- Ewa Pajor
- Claudia Pina
- Alexia Putellas
- Alessia Russo
- Leah Williamson
Bester Trainer des Jahres 2025:
- Xabi Alonso
- Mikel Arteta
- Luis Enrique
- Hansi Flick
- Enzo Maresca
- Arne Slot
Bester Stürmer des Jahres 2025
- Ousmane Dembélé
- Harry Kane
- Khvicha Kvaratskhelia
- Robert Lewandowski
- Kylian Mbappé
- Raphinha
- Mohamed Salah
- Lamine Yamal
Bester Mittelfeldspieler 2025
- Jude Bellingham
- Desiré Doué
- Fermin López
- João Neves
- Cole Palmer
- Pedri
- Federico Valverde
- Vitinha
Bester aufstrebender Spieler des Jahres 2025
- Eliesse Ben Seghir
- Pau Cubarsí
- Désiré Doué
- Arda Güler
- João Neves
- Kenan Yıldız
Bester Herrenclub des Jahres
- Al-Ahli
- Barcelona
- Bayern
- Chelsea
- Flamengo
- Liverpool
- PSG
- Sportlich
Bester Frauenclub des Jahres
- Waffenlager
- Barcelona
- Chelsea
- Juventus
Bester Agent 2025
- Ali Barat
- Jorge Mendes
- Federico Pastorello
- Fali Ramadani
- Frank Trimboli
Bester Sportdirektor
- Luís Campos
- Deco
- Michael Edwards & Richard Hughes
- Giovanni Manna
- Paul Winstanley & Laurence Stewart
Bester Spieler des Nahen Ostens 2025
- Al-Dawsari
- Karim Benzema
- Riyad Mahrez
- Cristiano Ronaldo
Vinícius Jr. gewann die Auszeichnung im letzten Jahr. Wird Ousmane Dembélé zusammen mit Ballon d'Or den Globe Soccer zu seiner Sammlung hinzufügen?