Gerücht: Resident Evil Requiem wird DLC haben, das sich bereits in der Endphase der Entwicklung befindet

HQ

Vielleicht spielst du noch Resident Evil Requiem und konsultierst unsere Guides, aber wenn du es bereits durchgespielt hast und mehr möchtest, könnten wir bald etwas über den ersten DLC des Spiels hören.

Dusk Golem, ein bekannter Insider mit Informationen über Resident Evil, hat uns bereits von Capcoms Zukunftsplänen berichtet, die neben den angeblichen Remakes von Resident Evil 0 und Resident Evil Code Veronica auch ein angebliches Remake des ersten Resident Evil enthalten werden. Capcoms Pläne für Requiem sind jedoch noch nicht abgeschlossen, und wir wissen nun, dass laut dem Insider der erste DLC des Spiels sich in der Endphase der Entwicklung befindet und Leon erneut als Protagonist auftreten wird.

Glaubst du, dass der DLC die Geschichte der offiziellen Resident Evil-Zeitlinie erweitern wird? Wir haben bereits vorhergesagt, wohin die Geschichte nach Resident Evil Requiem führen könnte.