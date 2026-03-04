Gerücht: Das Original Resident Evil bekommt ein neues Remake

HQ

Resident Evil ist dank des hervorragenden Resident Evil Requiem, das letzte Woche veröffentlicht wurde, heißer denn je, und das wird Capcom natürlich bestätigen, dass sie die richtige Strategie gewählt haben. Wir können daher vernünftigerweise erwarten, dass in Zukunft weitere Remakes erscheinen, um die Lücken zwischen den regulären Teilen zu schließen.

Wir wissen nicht, welcher Titel als nächstes für ein Remake vorgesehen ist, aber es mangelt nicht an Gerüchten, dass sowohl Resident Evil 0 als auch Resident Evil: Code Veronica in Arbeit sind. Jetzt hat ein bekannter Capcom-Insider (der leider eine etwas wackelige Bilanz hat, obwohl er mehrmals Recht hatte), Dusk Golem, ein weiteres Spiel zur Liste hinzugefügt, nämlich das allererste:

"Mir ist bewusst, dass in letzter Zeit die vollständige Produktion eines RE:1-Remakes begonnen hat (wenn auch Jahre vor der Schreibzeit)."

Dusk Golem glaubt, dass Code: Veronica als nächstes in der Reihe ist, was darauf hindeutet, dass das Remake von Resident Evil 1 erst in vielen Jahren erscheinen wird. Dies wird das zweite Remake des Spiels sein, denn eine beeindruckende neue Version wurde 2002 exklusiv für den Gamecube veröffentlicht.