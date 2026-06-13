Gerücht: Gears of War: E-Day scheint eines der teuersten Spiele aller Zeiten zu werden.

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Inzwischen haben die meisten Leute wahrscheinlich bemerkt, dass der kommende Gears of War: E-Day spektakulär aussieht. Das kanadische Studio The Coalition ist zusammen mit dem britischen Entwickler Playground Games (Forza Horizon 6) wohl das absolut Beste in der Produktion spektakulärer Grafiken innerhalb von Xbox Game Studios – so gut, dass Epic Games ihre Hilfe bat, um die nahezu fotorealistische Unreal Engine 5 Tech-Demo The Matrix Awakens zu liefern.

Ihr neuestes, komplett selbst entwickeltes Spiel ist Gears 5 aus dem Jahr 2019, sodass The Coalition wirklich viel Zeit hatte, an dem zu arbeiten Gears of War: E-Day. Der 6. Oktober ist endlich Starttag, und dann schlüpfen wir in die Rolle eines jungen Marcus Fenix und seiner Freunde, während auf dem Planeten Sera die Hölle losbricht (lesen Sie hier unsere umfangreiche Vorschau).

Aber... Qualität hat ihren Preis. Der Journalist Tom Henderson ist für seine guten Quellen bekannt, und in der neuesten Folge des Insider Gaming Podcasts sagt Henderson, dass das "Gears of War-Budget verrückt ist." Ich habe von über 400 Millionen Dollar gehört."

Wenn das stimmt, bedeutet das, dass Gears of War: E-Day wahrscheinlich eines der fünf teuersten Spiele aller Zeiten ist, und man sollte bedenken, dass das Marketing dafür kaum begonnen hat. Ob sie die Kosten wieder eindecken kann, bleibt abzuwarten; Microsoft kündigte während der Xbox Games Showcase am vergangenen Wochenende an, dass es exklusiv für PC und Xbox Series S/X erscheinen wird, und stellte klar, dass es kein zeitlich begrenzter Exklusivtitel sein wird.

Sollte es jedoch gut genug sein, sollte es dennoch zu starken Verkaufszahlen sowie zu einem Anstieg der Game Pass-Abonnements führen.