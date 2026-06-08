Gears of War: E-Day Vorschau: Alles, was Sie von der Xbox Games Showcase & Direct wissen müssen.

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Die in Vancouver ansässige The Coalition lebt und atmet seit über einem Jahrzehnt Gears of War, schon bevor sie überhaupt The Coalition hießen und als Black Tusk Studios bekannt waren. Im Jahr 2014 kaufte Microsoft die Reihe von Epic Games und beauftragte Black Tusk mit der Entwicklung des nächsten Teils der Serie zusammen mit dem Serienveteranen Rod Fergusson. Etwas mehr als zwei Jahre später erschien Gears of War 4 und bewies, dass die Serie in guten Händen war. Dieses Team verstand Gears of War und führte die Geschichte in eine neue Richtung mit neuen Protagonisten und neuen Feinden. Drei Jahre später hinterließen sie die Fans mit einem richtigen Cliffhanger in Gears 5, in dem Kait gezwungen ist, sich mit ihrer schwierigen Familiengeschichte und dem Verlust einer engen Freundin auseinanderzusetzen. Die meisten von uns hatten wahrscheinlich erwartet, dass das nächste Spiel der Serie in dieser Richtung weitergeht, aber stattdessen entschied sich die Koalition, auf den Tag zurückzublicken, an dem die Menschheit auf dem Planeten Sera erstmals mit der unterirdischen Bedrohung namens "die Heuschrecke" in Kontakt kam. Der berüchtigte E-Day.

Es spielt auf dem Planeten Sera vor der Zerstörung.

Als Gears of War: E-Day beginnt, hatten unsere alten Freunde Marcus Fenix und Dom Santiago kaum Zeit, sich daran zu gewöhnen, dass sie nicht mehr im Krieg sind. Die Menschen von Sera waren fast achtzig Jahre lang in blutigen Konflikten miteinander verwickelt, noch bevor ihnen klar wurde, dass sie ihren Planeten mit blutrünstigen, sabbernden Monstern teilten. Die Bewohner von Kalona, der Stadt, in der sich die ganze Geschichte entfaltet, feiern einen offenbaren Schritt in eine Zeit des Friedens, als der Boden unter ihren Füßen aufbricht und offenbart, dass die Zukunft alles andere als friedlich aussieht. Das Blutbad wird Wirklichkeit, bevor überhaupt jemand merkt, was geschieht, und während die meisten in Panik vor den Monstern fliehen, stürmen Marcus Fenix und seine Gefährten vielleicht aus purem Instinkt auf sie zu, denn Krieg ist das Einzige, was sie kennen.

Das Ziel der Geschichte ist diesmal eindeutig, den Fans dieser inzwischen 20 Jahre alten Xbox-Serie einen intimen, unmittelbaren Einblick in den genauen Moment zu geben, in dem sich die Welt für Seras Volk unwiderruflich und verheerend veränderte. Wir haben im Laufe der Spiele viel über E-Day gehört, aber dies wird das erste Mal sein, dass wir den Übergang von vielversprechenden Aussichten zu einer reinen höllischen Apokalypse zusammen mit den Charakteren erleben. Aber The Coalition möchte auch tiefer in die Beziehung zwischen Marcus und Dom eintauchen, bevor sie zu den besten Freunden wurden, die wir sie immer kannten. Es war Doms älterer Bruder, der tragisch verstorbene Carlos Santiago, der während des Krieges Marcus Fenix' bester Freund war. Der Name mag nicht jedem bekannt sein, aber wer Karen Traviss' Bücher gelesen hat, kennt die Geschichte. Gears of War: E-Day wird die Geschichte von zwei Menschen erzählen, die beide jemanden verloren haben, den sie lieben, aber noch nicht ganz Zeit hatten, eine Bindung zueinander aufzubauen. Das Spiel wird daher nicht nur eine Ursprungsgeschichte für den Heuschreckenkrieg sein, sondern auch für die Bruderschaft zwischen Marcus und Dom.

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Wir werden einen neuen, jüngeren Marcus Fenix kennenlernen.

Die beiden trauernden Soldaten werden von zwei Neuankömmlingen begleitet: Mags Carter, ein ehemaliger COG-Soldat, der jetzt in einer Imulsion-Raffinerie arbeitet, und Lucas Reyes, ein eifriger, aber unerfahrener COG-Kadett. Gemeinsam bilden die vier jungen Kriegsveteranen die "Bravo-Truppe", nachdem sie sich durch reinen Zufall zusammengefunden haben, als das Unglück eintritt. Die Erzählung des Spiels weicht nie von der Perspektive dieser Gruppe ab, obwohl der Locust-Angriff auf die Menschheit ein globales Ereignis ist, da The Coalition darauf abzielt, die Erzählung auf eine bestimmte Gruppe an einem bestimmten Ort zu fokussieren, was hoffentlich dazu beiträgt, die Geschichte persönlicher und intimer zu gestalten. Wir wissen, dass das Spiel drei Tage in der Stadt Kalona zeigt, und Studio-Brand-Direktorin Nicole Fawcette beschreibt die Geschichte als drei emotionale Akte: "Der erste Tag ist Verwirrung und Angst – der Boden hat sich geöffnet und niemand versteht, was passiert. Der zweite Tag besteht darin, sich neu zu formieren, Kontakt mit dem Militär herzustellen, die Gruppe zu bilden und Missionen zu starten. Tag drei ist Verzweiflung, denn es wird klar, dass dies kein Einzelfall ist. Dies ist ein lebensveränderndes, weltbewegendes Ereignis."

Wir werden sehen, wie der Konflikt als chaotischer Angriff willenloser Monster beginnt, nur um dann klar zu werden, dass es sich um einen gezielten Kriegsakt einer organisierten Armee handelt. Es beginnt mit bestialischen Elenden, dann eskaliert es zu Drohnen, die humanoider sind, und von da an wird es nur noch schlimmer. An einer Stelle wendet sich Dom an Marcus und sagt: "Sie schießen zurück. Sie stellen Waffen her. Die können verdammt nochmal reden!"

Natürlich werden wir ein oder zwei bekannte Gesichter wiedersehen.

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Was das Gameplay angeht, werden sich die Fans sofort wie zu Hause fühlen. Der Wechsel von Cover zu Cover ist immer noch das Nonplusultra, aber das sogenannte "Cover-System" wurde überarbeitet, um eine größere Bandbreite an Cover-Optionen zu unterstützen und flüssigere Übergänge zu und von ihnen zu ermöglichen. Spielercharaktere können nun auch durch die Laufanimation über den Boden gleiten, sei es durch das Rutschen unter Objekten in der Umgebung, um Ecken oder hinter Deckung. Und vielleicht am revolutionärsten: Unsere Helden können jetzt springen! Das eröffnet ein gewisses Maß an Vertikalität im Leveldesign, und in der Gameplay-Präsentation, die wir auf der Xbox Games Showcase 2026 gesehen haben, wurde Marcus gezeigt, wie er auf Regale und andere hohe Objekte klettert, die in früheren Spielen ausschließlich zum Verstecken genutzt wurden.

Nur weil Gears of War: E-Day ein sogenanntes Prequel ist, heißt das nicht, dass wir keine brandneuen Waffen zum Spielen bekommen. Die brutalsten Ergebnisse kommen von "The Incinerator", einer Imulsion-Schrotflinte, die die Haut von dem armen Kerl schmilzt, der beim Abdrücken am Empfängerende ist. Die Koalition hat außerdem den treffend benannten "Gut Puncher" vorgestellt, einen Granatwerfer, der dem Nutzer die Kontrolle darüber gibt, wann der Sprengsatz durch das Loslassen des Abzugs detoniert. Auch alte Favoriten feiern ein Comeback; der "Gnasher" ist immer noch dein bester Freund im Nahkampf, und wir werden die Geburt des ikonischen mit einer Kettensäge ausgestatteten Maschinengewehrs namens "Lancer" miterleben, dessen Daseinszweck vielleicht noch nicht ganz da war, bevor die Heuschreckenarmee sich bemerkbar machte.

The Coalition ist eines der führenden Grafikdesign-Studios der Branche.

Der Mehrspielermodus ist ebenfalls ein zentrales Feature in einem Gears-Spiel. Wir wissen, dass die Kampagne online mit bis zu vier Spielern und lokal mit zwei Spielern im Splitscreen spielbar sein wird. Der beliebte Horde-Modus erhält ebenfalls einen großen Schub in dem, was The Coalition "Horde Siege" nennt, bei dem volle zwölf Spieler, aufgeteilt in drei Gruppen, größere Karten als zuvor gegen die unterirdische Bedrohung verteidigen. Fans können sich auch auf altmodische Deathmatches freuen, bei denen zwei Teams mit jeweils vier Spielern auf symmetrischen Karten in intensiven Kämpfen gegeneinander antreten. Die neuen Bewegungsoptionen eröffnen definitiv ganz neue Möglichkeiten, deine Freunde mit Schrotflinten zu beschießen. Wir müssen auch nicht mehr lange warten, um einen Vorgeschmack auf die Action zu bekommen, denn The Coalition hat versprochen, dass wir den Mehrspielermodus bereits im August ausprobieren können, wenn sie eine öffentliche Beta starten.

Gears of War: E-Day ist das erste Gears-Spiel, das The Coalition entwickelt hat, ohne ein einziges Asset oder eine Animation aus früheren Titeln wiederzuverwenden, da absolut alles, was wir im Spiel sehen, komplett von Grund auf in Unreal Engine 5 gebaut wurde. Die Entwicklung begann laut Studio Technical Director Kate Rayner mit "einer leeren Festplatte". "Wir haben buchstäblich alles neu aufgebaut", sagt sie, "Charaktere, Feinde, Waffen, Animation, Sound, die Welt selbst". Einige im Team würden sagen, es sei eine kleine Erleichterung, nichts von älteren Titeln übernommen zu haben, da sie sich so darauf konzentrieren können, wie Gears of War 2026 sein sollte, anstatt auf alten Designs zu arbeiten.

Die neue Technologie von Unreal Engine 5 ermöglicht es The Coalition außerdem, die Spielwelt immersiver denn je zu gestalten. Die Stadt Kalona wurde liebevoll und sorgfältig so gestaltet, dass sie sich wie ein echter Ort anfühlt. Gears of War: E-Day spielt nicht in einer offenen Welt, aber die Leveldesigner des Teams haben die Welt als einen stimmigen, integrierten Raum geschaffen. Die Hoffnung ist, dass dies die Zerstörung der Stadt intensiver erscheinen lässt. Gears-Spieler sind es gewohnt, sich durch die Ruinen verlassener Metropolen zu bewegen ("zerstörte Schönheit" war ein Designmantra während der Entwicklung des Originals), aber diesmal werden wir eine lebendige Stadt in Echtzeit zerstört sehen. In den Häusern sind noch Lichter an, Mahlzeiten bleiben ungegessen, Autos werden verlassen, Kalona wird von der Koalition als eigenständige Figur behandelt, mit einer Geschichte zu erzählen. Sie wollen, dass wir, die Spieler, eine emotionale Verbindung zu all dem Verlust und der Verwüstung aufbauen, dem die Bewohner der Welt direkt vor unseren Augen ausgesetzt sind.

Es startet am 6. Oktober für PC und Xbox Series S/X und ist im Game Pass enthalten.

Es ist offensichtlich, dass das Studio dieses historische Ereignis innerhalb des Gears-Universums so ernst wie möglich nimmt, und ihre Ambitionen gehen über das bloere Mitnehmen der Fans hinaus auf eine bombastische Achterbahnfahrt voller komischer, übertriebener Gewalt und kitschiger Einzeiler. Sie wollen auch unsere Herzen berühren und tief in die Traumata der Charaktere eintauchen, den Geist der Serie bewahren und die Schärfe des Originalspiels weiterführen, während sie gleichzeitig die Formel auf sinnvolle Weise modernisieren. Persönlich fühlt es sich etwas beunruhigend an, die Charaktere aus Gears of War 4 und 5 und ihren Konflikt völlig ungelöst zu lassen, aber gleichzeitig ist es leicht zu erkennen, was das Team zu E-Day gezogen hat. Als Fan der Serie von Anfang an habe ich mich oft gefragt, wie die Abfolge der Ereignisse für diejenigen ausgesehen haben könnte, die dabei waren und sie miterlebt haben, und es ist schwer zu bestreiten, dass JD Fenix, Kait Diaz und Del Walker denselben Einfluss wie Protagonisten wie Papa Fenix und seine Crew hatten.

Vielleicht ist das genau die richtige Richtung, die du jetzt gehen solltest. Rückblicken ist schließlich nicht immer gleichbedeutend damit, rückwärts zu gehen. Jedenfalls ist klar, dass die Geschichte der ersten erschütternden Begegnung der Menschheit mit der Heuschreckenarmee etwas ist, das die Koalition sich von der Seele reden muss. Die Begeisterung für das Projekt ist spürbar, sowohl in dem, was wir vom Spiel gesehen haben, als auch in den Interviews mit den Entwicklern. Gears of War: E-Day sieht sicherlich nach einem starken Spiel aus, aber wir müssen bis Oktober warten, um genau herauszufinden, wie stark es ist, wenn es am 6. Oktober für Xbox Series S/X und PC erscheint.