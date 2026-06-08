Microsoft: Xbox-exklusive Titel sind "keine zeitlich begrenzten Exklusivtitel"

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Asha Sharma übernahm Ende Februar die Leitung von Xbox und signalisierte nur zwei Monate später eine Abkehr von Phil Spencers Strategie, alle Spiele auf mehreren Plattformen zu veröffentlichen. Diese Strategie hat dazu geführt, dass die Xbox-Verkaufszahlen stark eingebrochen sind, und viele Kritiker argumentieren, dass es zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt eingeführt wurde, nämlich als Microsoft endlich sein Spielmomentum bekam – was mit Sonys anfänglichem Schwächeln zusammenfiel, da weniger Titel veröffentlicht wurden.

Das bedeutete, dass Microsoft schon lange der größte Publisher war – für die PlayStation. Noch vor drei Tagen sagte Sharma, dass eine Plattform "exklusive Inhalte haben muss", und wie wir am Sonntagabend berichteten, ist es nun offiziell, dass die Multi-Format-Strategie Geschichte ist. Sowohl Gears of War: E-Day als auch Clockwork Revolution werden Konsolenexklusivtitel für Xbox sein, genau wie früher.

Nach dem Xbox Games Showcase trat Matt Booty, Chief Content Officer des Teams, bei Gamertag Radio auf und erzählte ein wenig mehr darüber, wie das künftig funktionieren wird. Er sagte (wie von Pure Xbox transkribiert) unter anderem, dass es einen Grund geben muss, eine Xbox zu kaufen:

"Wir wollen einen Grund für die Leute, sich für Xbox zu engagieren, wir wollen, dass sie einen Grund haben, eine Xbox zu kaufen, wir wollen, dass sie einen Grund haben, Xbox-Fan zu sein. Gleichzeitig wollen wir alle unsere Spieler belohnen, die schon lange bei uns sind – wir wissen, dass Exklusivtitel wichtig sind, und deshalb kommen Gears 2026 und Clockwork 2027."

Er bezieht sich auf Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution, die beide während des Events als Xbox-exklusive Titel bestätigt wurden. Allerdings geben sie Multi-Plattform-Veröffentlichungen nicht vollständig auf, und Live-Service-Spiele werden weiterhin breit erscheinen. Außerdem werden bereits versprochene Spiele wie geplant veröffentlicht, sodass keine Gefahr besteht, dass beispielsweise Halo: Campaign Evolved plötzlich von der PlayStation 5 verschwindet. Entscheidungen bezüglich exklusiver Angebote werden von Fall zu Fall getroffen:

"Wir möchten auch klarstellen, dass unsere großen Mehrspieler- und Live-Service-Spiele weiterhin plattformübergreifend sein werden. Wenn wir den Spielern schon etwas versprochen haben, werden wir dieses Versprechen halten. Und dann werden wir die richtige Entscheidung treffen und nicht die schnellste – wir werden weiter darüber nachdenken... Und unser Prinzip ist: Wenn wir das Datum bekanntgeben, geben wir die Plattformen bekannt. Es wird also von Fall zu Fall sein, aber wir werden klar sein."

Xbox Wire hat außerdem einen Artikel zu Exklusivtiteln, in dem erklärt wird, wie Microsoft dies definiert. Darin steht, dass ein exklusives Spiel tatsächlich exklusiv ist, also geht es hier nicht um verzögerte PlayStation-Veröffentlichungen:

"Im Rahmen unseres Fokus auf die Rückkehr der Xbox haben wir außerdem angekündigt, dass Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution Xbox-Konsolenexklusivitäten sein werden. Das sind keine zeitlich begrenzten Exklusivtitel. Spiele, die bereits für Multiplattform-Veröffentlichungen angekündigt wurden, werden an diesem Plan festhalten – wir sind entschlossen, in Xbox zu investieren und sie sowohl auf der Konsole als auch darüber hinaus auszubauen."