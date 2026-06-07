Gears of War: E-Day als Xbox-Exklusivtitel bestätigt, der im Oktober erscheinen soll

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Was heute als nur ein Gerücht begann, wurde nun in den ersten Minuten der Xbox Games Showcase von Sharma selbst bestätigt. Gears of War: E-Day wird exklusiv für die Konsole sein. PlayStation-5-Fans, die gehofft hatten, das neue Abenteuer mit Marcus und seinen Freunden zu spielen, werden wahrscheinlich enttäuscht sein.

Aber natürlich war das noch nicht alles. Wir wurden außerdem mit actiongeladenem Gameplay verwöhnt, und die Umgebungen wirken, wenn möglich, noch interaktiver als je zuvor, mit atemberaubender Detailtreue und Brutalität.

"Vierzehn Jahre vor dem ursprünglichen Gears of War: Schließe dich Marcus Fenix und Dominic Santiago in einer packenden Ursprungsgeschichte an, als die Heuschreckenhorde erstmals von unten ausbricht und einen verzweifelten Kampf ums Überleben entfacht."

Sehen Sie sich unten sieben Minuten neues Gameplay an.

Bist du aufgeregt?